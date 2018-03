vor 19 Min.

Frau schießt mit Schreckschusspistole auf Polizisten Bayern

In Geretsried (Oberbayern) hat eine Frau mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten geschossen.

Eine Frau hat sich in Geretsried (Landkreis Bad Tölz/Oberbayern) in einer Obdachlosenunterkunft verschanzt und einen Schuss auf die alarmierte Polizei abgegeben.

Die 33-Jährige konnte nach Polizeiangaben von Spezialkräften festgenommen und eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Frau sei nach der Aktion am Donnerstag zu einer psychiatrischen Begutachtung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht worden.

Sie hatte sich am Nachmittag verschanzt und den Beamten durch die geschlossene Tür zugerufen, dass sie sie erschießen würde. Nachdem sich die Beamten zurückgezogen hatten, öffnete die Frau ihre Zimmertür und gab einen Schuss ab. Daraufhin wurde das Anwesen umstellt und der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Über mehrere Stunden verharrte die 33-Jährige in ihrem Zimmer. Am Abend konnten Beamte der Polizeiinspektion Spezialeinheiten die Frau festnehmen. (dpa)

Themen Folgen