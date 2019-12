vor 50 Min.

Frau tot in Aschaffenburg gefunden - Ehemann in U-Haft

Die Polizei hat eine 37-Jährige im bayerischen Aschaffenburg in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Gegen den Ehemann wird ermittelt.

Nach dem Tod einer 37-Jährigen in Aschaffenburg wird wegen Totschlags gegen den Ehemann ermittelt. Ein Ermittlungsrichter habe am Samstag Haftbefehl gegen den 55-Jährigen erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sitzt demnach nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Er stehe unter dringenden Tatverdacht, seine Frau getötet zu haben, hieß es. Das Ergebnis einer Obduktion habe den Verdacht der Ermittler gegen den Tatverdächtigen bestätigt.

Polizisten hatten am Freitagmittag nach einem Notruf in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schweinheim die Leiche der Frau entdeckt. Die Beamten trafen dort nach ersten Erkenntnissen auch den stark berauschten Mann an. Er wurde festgenommen. (dpa)

Themen folgen