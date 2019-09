vor 31 Min.

Frau versteckt sich unter Solarzellen vor Polizei

Als Beamte auf der Suche nach Drogen eine Wohnung in Regensburg durchsuchten, kletterte eine 42-Jährige auf das Hausdach und zwängte sich unter ein Solarmodul.

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich eine Frau in Regensburg ein Versteck in luftiger Höhe gesucht. Als die Beamten auf der Suche nach Drogen eine Wohnung durchsuchten, kletterte die 42-Jährige auf das Dach des Hauses und zwängte sich unter ein Solarmodul der Photovoltaikanlage, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizisten spürten sie aber dennoch auf und nahmen sie ebenso fest wie den 61-jährigen Wohnungsinhaber. Bei ihm stellten sie rund 50 Gramm Heroin sicher. Der Ermittlungsrichter erließ gegen beide Haftbefehl. (dpa)

