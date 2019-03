16.03.2019

Frauen erhalten 24 Prozent weniger Lohn

Bayern bundesweit auf vorletztem Platz

Frauen in Bayern erhalten nach wie vor 24 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen. Diese Lohnungerechtigkeit kritisierte die Vize-Vorsitzende des DGB Bayern, Verena Di Pasquale, am Freitag. Mit dieser Lohnlücke liege der Freistaat weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 21 Prozent. Damit könne in Bayern auch 2019 von echter Gleichstellung zwischen den Geschlechtern „noch lange nicht die Rede sein“.

Nur in Baden-Württemberg sei den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge die Gehaltsdifferenz mit 26 Prozent noch größer, teilte Di Pasquale anlässlich des „Equal Pay Day“ am kommenden Montag mit. Dies sei die logische Konsequenz aus der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Frauen seien in besser vergüteten Führungspositionen in der Minderheit. Dafür arbeiteten sie umso häufiger in Berufen, „die trotz hoher gesellschaftlicher Relevanz deutlich schlechter entlohnt werden“, etwa als Pflegefachkraft oder Erzieherin. (epd)

