Freizeit

17:54 Uhr

Das sind die schönsten Badeplätze in unserer Region

Plus Man kann nicht jeden Sommer am Meer verbringen. Aber auch unsere Region bietet herrliche Möglichkeiten, ins Wasser zu springen. Wir haben für Sie die besten Tipps.

Der Oberrieder Weiher im Landkreis Günzburg: Baden oder Bier mit Seeblick

Wer im südlichen Teil des Landkreises Günzburg baden gehen möchte, trifft mit dem Oberrieder Weiher immer eine gute Wahl. Einst eine Kiesgrube in den 60er Jahren, ist der 40 Hektar große See in Breitenthal heute einer der schönsten in Bayerisch-Schwaben. Für die Besucher gibt es eine Liegewiese mit Umkleiden, eine Bucht für Kinder, Parkplätze in unmittelbarer Nähe und einen Kiosk, dessen Terrasse einen Blick direkt auf den See gewährt. Neben Schwimmern kommen auch Segler, Angler und Surfer hierher, ein schöner Spaziergang ums Wasser bietet sich regelrecht an. Und wer länger bleiben will: Am Oberrieder Weiher gibt es auch einen Campingplatz.

