Freizeitforscher erklärt: So klappt es mit der Erholung im Urlaub daheim

Plus Die Ferien stehen in Bayern vor der Tür. Auf eine Reise verzichten aber viele. Aus Angst vor Corona. Oder weil sie Geldsorgen haben. Wie der Urlaub daheim gelingen kann.

Von Daniela Hungbaur

Herr Professor Zellmann, Sie leiten das Wiener Institut für Freizeit- und Tourismusforschung. Bei uns in Bayern stehen die Ferien vor der Tür. Viele sind allerdings unsicher, ob sie mit Blick auf Corona überhaupt verreisen sollen. Doch mal ehrlich, können wir uns zu Hause ebenso gut erholen wie wenn wir wegfahren?

Professor Peter Zellmann: Ja, das können wir ganz sicher. Ich muss nicht verreisen, um mich zu erholen. Urlaub zu Hause ist sicher mindestens so erholsam wie eine Reise. Allerdings – und das ist wichtig: ich muss den Urlaub zu Hause ebenso gut planen und gestalten wie eine Reise, wenn nicht sogar intensiver. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich einfach nur im Alltag hängen bleibe, ist das natürlich kein Urlaub.

Was heißt das konkret, wie sollte man den Urlaub zu Hause planen?

Zellmann: Nun, ich gehe wie bei einer Reise vor und mache mir zunächst einmal klar: Was für einen Urlaub möchte ich heuer machen? Einen Wanderurlaub? Einen Wellnessurlaub? Einen Radurlaub? Einen Badeurlaub? Einen Kultururlaub? Denn wo ich den Urlaub dann mache, ist viel weniger entscheidend für die Erholung und die Urlaubsfreude als allgemein angenommen. Bei uns in Österreich ist übrigens die Gruppe, die bewusst Urlaub daheim macht, seit Jahren die größte und die am meisten wachsende Gruppe.

Bayern ist so wunderbar - für einen Radlurlaub muss man wirklich nicht weit wegfahren. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Schon vor Corona also?

Zellmann: Ja, das ist ein Trend, der sich jetzt durch Corona nur positiv verstärkt. Viele Menschen hatten sich ohnehin schon vorgenommen: Heuer bleiben wir einmal ganz bewusst im Urlaub zu Hause. Und das sind wohl gemerkt nicht Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf verzichten, oder aus finanziellen. Nein, diese Menschen sehen im Urlaub zu Hause eine echte Alternative. In Österreich sind das etwa 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung – und nachdem Österreich und Bayern sehr ähnlich strukturiert sind, treffen die Zahlen sicher auch auf Bayern zu.

Welche Motivation steckt denn dahinter, dass man nicht mehr verreist?

Zellmann: Die meisten Menschen haben doch schon die ganze Welt gesehen. Viele kennen Europa. Die klassischen Ferienorte wie Mallorca, die griechischen Inseln wurden von vielen schon besucht, auch Fernreisen wurden gemacht. Und so entsteht bei sehr vielen Leuten – quer durch alle Bevölkerungsschichten – der Wunsch: Heuer bleiben wir im Urlaub mal daheim und genießen ganz bewusst das kulturelle und das kulinarische Angebot in unserer Region und lernen so unsere Region endlich einmal kennen.

Das heißt, wenn ich in diesem Jahr zu Hause bleibe, muss ich mir aber auch vor dem Urlaub überlegen, was ich konkret anschauen will, was ich kennen lernen will oder?

Zellmann: Ja, das ist der Knackpunkt: Ich sollte – müssen tu ich gar nichts – wie in einer fremden Stadt auch, etwa zur Tourismusinformation meiner Heimatstadt gehen und dort all die Informationen mitnehmen, die ich woanders mir auch angesehen hätte. Vor allem – das ist für mich ein besonderes Anliegen – verabschieden Sie sich bitte von der Expertokratie! Das ist für mich eine ganz schlimme Entwicklung.

Wer sagt, dass man Kultur nur in fernen Ländern erleben kann? Ein Besuch im Lenbachhaus oder in der Alten Pinakothek in München bietet viel Erbauliches für Kopf und Herz. Bild: Alexander Heinl

Sie meinen, wir hören zu viel darauf, was Experten uns raten?

Zellmann: Ja! Das ist eine Entwicklung, die schlimme Ausmaße angenommen hat. Dabei kann mir doch gerade beim Urlaub keiner sagen, wie ich ihn am besten verbringe. Man kann sich Tipps holen. Aber Experten sollten Menschen immer nur dazu ermuntern, darüber nachzudenken, was ihnen selbst wirklich wichtig ist. Mein Rat lautet daher vor allem: Nimm Dir Zeit. Hör auf Deine innere Stimme. Finde so Deine eigenen Sehnsüchte heraus. Und versuche die umzusetzen. Das ist doch im Übrigen die größte Chance des Urlaubs daheim: Diesen Urlaub kann ich am individuellsten, am unabhängigsten und am selbstbestimmtesten planen und genießen.

Es gibt Menschen, die beim Wohnungsstreichen oder beim Hausputz Freude empfinden. Sie würden von solchen Projekten im Urlaub nicht abraten?

Zellmann: Nein, gar nicht. Denn es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu erholen. Und diese Möglichkeiten sind sehr individuell. Es kann mir nur niemand abnehmen, dass ich mich mal in Ruhe hinsetze und überlege, was ich persönlich will, was mir gut tut, was mir Freude macht. Entscheidend ist für die Daheimgebliebenen doch nur, dass sie sich als Urlauber fühlen.

Aber zu Hause ist eben die Gefahr größer, dass ich im Alltag hängen bleibe.

Zellmann: Das haben Sie doch selbst in der Hand. Ich halte zum Beispiel auch nichts davon, wenn den Leuten eingeredet wird, dass sie ihr Smartphone, ihr Laptop in jedem Fall zu Hause lassen müssen. Es gibt Menschen, die checken gerne in der Früh ihre Mails und wenn sie das erledigt haben, dann genießen sie den restlichen Tag. Dagegen ist doch nichts zu sagen. Das muss jeder für sich entscheiden.

Wer will da noch ans Meer? Schwimmen und Plantschen mit Freunden - da kommt doch sofort Ferienstimmung auf. Bild: Patrick Pleul. dpa

Für viele ist es aber sehr wichtig, ans Meer zu kommen oder in die Berge...

Zellmann: Sicher gibt es das Fernweh. Ich kann ja auch beim nächsten Mal wieder ans Meer oder in die Berge fahren. Aber der Urlaub zu Hause ist eine Alternative, die bedauerlicherweise in der Reiseberichterstattung viel zu kurz kommt. Dort wird natürlich immer nur von neuen Hotels, neuen Routen, neuen Angeboten berichtet. Dass Urlaub daheim wunderbar erholsam sein kann, schreibt dort leider keiner. Weil es sich in den Köpfen so festgesetzt hat, dass man verreisen muss, um einen schönen Urlaub zu haben. Das ist ein klassisches Bild. Und die Tourismuswirtschaft lebt natürlich davon – und wird heuer nicht glücklich darüber sein, dass viele lieber Urlaub daheim machen. Dafür profitiert aber die heimische Freizeitwirtschaft.

Aber ist die räumliche Distanz nicht für die mentale Distanz wichtig?

Zellmann: Das ist auch so etwas, was uns über Jahrzehnte erfolgreich eingeredet worden ist. Wie so vieles. Stimmen tut es trotzdem nicht.

Nehmen wir an, die Eltern wollen zu Hause Urlaub machen, die Kinder haben allerdings null Bock auf Erholung zu Hause – was dann?

Zellmann: In die Urlaubsplanung müssen stets alle Familienmitglieder mit eingebunden werden. Über den Kopf der Kinder zu entscheiden, ist in diesem Fall keine gute Idee. Doch auch für diese gemeinsame Planung muss ich mir eben bewusst die Zeit nehmen und sagen: Wir setzen uns alle miteinander zusammen und beraten ausführlich, wie unser Urlaub heuer wird. Dann funktioniert das.

Soll man nicht vielleicht die Urlaubstage hamstern, bis Corona vorbei ist?

Zellmann: Davon rate ich ab. Erstens wissen wir gar nicht, wie lange wir mit den Unsicherheiten dieser Pandemie leben müssen, das kann länger dauern. Mit dem Arbeitgeber so etwas zu vereinbaren, ist auch nicht immer möglich. Und drittens: Urlaub bedeutet doch in erster Linie Zeit für mich, Zeit für meine Familie, Zeit für meine Freunde. Es gibt wirklich keinen Grund, diese Zeit zu verschieben. Im Gegenteil: Man verbringt heuer seinen Urlaub eben mal anders. Und man muss sich nur von dem Bild verabschieden, dass Urlaub verreisen heißt und Mut zur Muße haben.

Muße, was für ein schönes Wort.

Zellmann: Und so einfach: Legen Sie sich einfach mal auf eine schöne Wiese und lassen Sie die Gedanken schweifen. Das funktioniert auch auf dem Balkon. Setzen Sie sich einfach mal hin. Vielleicht machen Sie sich noch Notizen, was ihnen so durch den Kopf geht. Muße, glauben Sie mir, ist für Hirn und Herz die am besten verbrachte Zeit.

