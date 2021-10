Friedberg

12:02 Uhr

Arzt lässt nur Geimpfte, Getestete und Genesene in die Praxis – ist das erlaubt?

In vielen Lebensbereichen ist die 3G-Regel maßgeblich.

Plus Mittlerweile gibt es Mediziner, die in ihren Praxen die 3G-Regel durchsetzen wollen. Auch ein Orthopäde aus Friedberg. Was seine Argumente sind, und ob er das eigentlich darf.

Von Stephanie Sartor

Dass der kleine Zettel, der da an der Tür hängt, so einen großen Wirbel auslösen würde, hatte Dr. Johannes Bauer nicht gedacht. "Zutritt und ärztliche Behandlung nur nach 3G-Regelung" war darauf zu lesen. Mittlerweile gibt es den Zettel so nicht mehr. Wie es dazu kam, wird Bauer später noch erklären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen