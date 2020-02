vor 17 Min.

Friedhöfe in München und Augsburg geschlossen

Die Behörden wollen verhindern, dass jemand durch herunterstürzende Äste verletzt wird.

Die städtischen Friedhöfe in München und Augsburg sind wegen des Sturmtiefs "Sabine" geschlossen worden. Das teilten die Stadtverwaltungen am Montag mit. Die Behörden wollen damit verhindern, dass Besucher von herunterfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen verletzt werden. Allein in München standen für Montag mehr als 30 Bestattungen und Trauerfeiern im Kalender. Derzeit gehe man davon aus, dass die Friedhöfe am Dienstag wieder öffnen könnten, hieß es aus dem Münchner Umweltreferat. Zuvor waren bereits die Friedhöfe in Nürnberg geschlossen worden. (dpa)

