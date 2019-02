15:03 Uhr

Frühling im Februar - kommt der Winter noch einmal zurück? Bayern

Sonnenanbeter kamen am Wochenende voll auf ihre Kosten - wie hier am Rothsee bei Zusmarshausen. Ab Mittwoch soll Hoch Erika angenehmes Wetter bringen.

Wetterausblick für die Region: Tief Werner bringt am Dienstag eventuell Regen, dann macht sich Hoch Erika breit. Entspannte Aussichten – auch für Allergiker.

Ganz Schwaben erlebte ein Wochenende in Schönwetterlage, am vergangenen Sonntag kletterten die Temperaturen in Augsburg auf milde 17 Grad. Hochdruckgebiet "Dorit" bringt derzeit einen kleinen Vorgeschmack auf das Frühjahr – auch wenn die Temperaturen am Montag wieder etwas sinken. Setzt der Frühling zum Frühstart an? Hält das Hoch bis zum Wochenende? Der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Portal Wetterkontor bietet einen Ausblick auf das Wetter in der Region.

Kaltfront "Werner" kommt von Norden und bringt kurzzeitig Regenwolken

Hoch Dorit wird in Schwaben wohl noch bis Dienstagnachmittag, 19. Februar, Sonnenstunden bringen. Dann zieht bis zum Abend mit Tief "Werner" eine Kaltfront über die Region. "Wenn es in den nächsten Tagen einmal regnet, dann am Dienstagabend", sagt Schmidt. Schon in der Nacht auf Mittwoch soll es aber wieder aufklaren. Das Tiefdruckgebiet Werner, das kühle Luft aus dem Nordwesten bringt, verweilt nur kurz.

Von Mittwoch, 20. Februar, bis zum Wochenende wird sich laut Schmidt das Hochdruckgebiet Erika über Schwaben und das Allgäu ausbreiten. Das Wetter werde trocken bleiben, mit vereinzelten Wolkenfeldern. Die Temperaturen: tagsüber etwa zehn Grad, nachts werde es frisch. Der Experte erklärt, dass solche Wetterverhältnisse für diesen Wintermonat durchaus typisch sind. "Februar ist oft der Monat der Hochdruckgebiete, mit wenig Regen", sagt Schmidt. "Das Hoch Erika ist außerdem ein stabiles Gebilde. Es wird sich wahrscheinlich in Schwaben etwas einnisten." Zu einem Temperatursturz oder einem Wintereinbruch wird es laut Einschätzung des Fachmanns in dieser Woche nicht kommen.

Der Pollenflug bleibt leicht, die Wintersonne mild

Schmidt erwartet für den Verlauf der Woche einen "leichten bis mittleren" Pollenflug, vor allem Hasel- und Erlenpollen wirbeln derzeit durch die Luft. "Es gab Jahre, da hat der Pollenflug viel früher begonnen", sagt Schmidt. "Der kalte Januar in diesem Jahr hat das alles noch ein wenig gedämpft und hinausgezögert." Das derzeitige Hoch bietet also Gelegenheit, sich in der Natur zu bewegen und auch im Winter ein wenig Sonne zu genießen. Die Haut sei zu dieser Jahreszeit zwar noch nicht auf starke Sonnenstrahlung eingestellt, sagt Schmidt – doch derzeit seien die UV-Werte unbedenklich. Höchstens in alpinen Höhenlagen, wenn der Schnee den Sonnenschein reflektiert, müsse man sich vor der Strahlung schützen. (veli)

