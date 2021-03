vor 34 Min.

Frühlingshafter Start in die Woche, an Ostern wieder kühler

Wie wird das Wetter in der Woche vor Ostern? Zum Wochenstart erwarten uns frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein. Das Wetter an Ostern aber soll wieder kühler werden.

Nach einem bewölkten und teils regnerischen Wochenende beginnt die neue Woche mit Sonnenschein und warmen Temperaturen. Zum Osterwochenende wird es unbeständiger.

Während am Wochenende noch eher wechselhaft-kühles Wetter vorherrscht, startet die kommende Woche mit milden Temperaturen und Sonnenschein.

Bis zum Samstag-Vormittag überquert eine Kaltfront Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Sie sorgt bis zur Mittagszeit für leichte Regenschauer im Augsburger Raum, zu erwarten sind außerdem leichte Windböen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es vermehrt zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Die Schauer klingen dann ab.

Wetter vor Ostern: Die Woche startet mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen

Am Sonntag in Nordbayern zum Teil stark bewölkt, im Süden viel Sonne. Die Temperaturen in Augsburg steigen auf etwa 14 Grad, es bleibt den ganzen Tag leicht bewölkt.

Zum Wochenstart hin wird es milder mit bis zu 20 Grad mit schwachem bis mäßigem Wind. Neben hohen Wolkenfeldern, die sich im Lauf des Tages auflösen, erwartet uns in Augsburg viel Sonnenschein. In der Nacht kühlt es sich bis auf 6 bis 2 Grad herunter.

Der Dienstag wird frühlingshaft warm, die Temperaturen klettern auf 21 Grad bei leichter Bewölkung. Das Frühlingswetter wirkt sich auch auf den Pollenflug aus: Bis Mittwoch ist mit starker Belastung durch Pappel, Ulme und Weide zu rechnen.

Wie wird das Wetter an Ostern? Am Osterwochenende wird es wohl wieder kühler

Zum Osterwochenende hin sinken die Temperaturen zunächst wieder stark ab mit 7 Grad am Karfreitag und 8 Grad am Karsamstag mit leichten Schauern. Am Ostersonntag dann wieder freundlicher und trocken bei 13 Grad. (lrs)

