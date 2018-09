07:10 Uhr

Fünf Verletzte bei blutigem Beziehungsstreit Bayern

In Memmingen endete ein Beziehungsstreit mit fünf Verletzen. Laut Polizei ging es bei dem Streit wohl um das Umgangsrecht für ein Kind.

Bei einem Beziehungsstreit in Memmingen sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen am Sonntagabend mehrere Schüsse und lautes Geschrei. Kurz darauf sei ein Auto davongerast. Polizisten stoppten den Wagen, in dem drei Verletzte saßen: ein 52-jähriger Mann, seine 43 Jahre alte Frau und ein 28-Jähriger. Am Tatort stellte die Polizei zwei 22 und 49 Jahre alte Männer, die ebenfalls verletzt waren.

Erste Erkenntnisse deuten laut Polizei auf einen Streit um das Umgangsrecht für ein Kind hin. Bei der heftigen Auseinandersetzung wurden ein Messer und eine Schreckschusswaffe eingesetzt. Mehr Einzelheiten zu dem Fall teilte die Polizei am Montagmorgen zunächst nicht mit. (dpa/lby)

