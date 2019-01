Fünfjährige stirbt bei Feuer - Brandursache wohl kein technischer Defekt

15:19 Uhr

Bei einem Brand in Puchheim ist am Montag eine Fünfjährige ums Leben gekommen.

Familiendrama an Silvester: In einem Hochhaus im oberbayerischen Puchheim brennt es. Ein Mädchen versteckt sich im Schrank. Der Vater versucht noch, sein Kind zu befreien.

Bei einem Wohnungsbrand in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist an Silvester ein fünf Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Die Brandursache und der Hergang des Unglücks sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

"Warum sich das Mädchen in dem Schrank versteckt hat und ob es sich so schützen wollte, wissen wir nicht", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Am Donnerstag untersuchten Brandermittler mit Unterstützung eines Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes die ausgebrannte Wohnung. Dort überprüften sie elektrische Geräte und Installationen - auf einen technischen Defekt deutet aber bislang nichts hin. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für eine Brandursache von außen, teilte die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen dauern deshalb noch an.

Ausgebrochen war das Feuer im Schlagzimmer der Zwei-Zimmer-Wohnung. In diesem Zimmer hielt sich auch das Mädchen auf, das zu dem Zeitpunkt offenbar alleine in der Wohnung war.

Vater wollte seine Tochter noch retten

Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät: Es konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen an seinen Brandverletzungen und der Einwirkung von Rauchgasen gestorben ist.

Der Vater des Kindes hatte noch versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen - was ihm aber nicht gelang. Der Mann kam mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Mutter der Fünfjährigen war laut Polizei nicht zu Hause gewesen, als das Unglück geschah.

Ein Großteil der Bewohner konnte sich an Silvester noch rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. (AZ/dpa)

