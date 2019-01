11:54 Uhr

Fünfter Landkreis ruft Katastrophenfall aus - und es kommt noch mehr Schnee Bayern

Der Schnee sorgt in Bayern teils für massive Probleme. Auch in der Region soll es bald wieder schneien. Derweil erklärt ein weiterer Landkreis den Katastrophenfall.

Schneechaos in Bayern und Österreich: Der heftige Schneefall sorgt vielerorts weiter für Verkehrsprobleme. Auch der Zugverkehr ist behindert oder verspätet.

Vier Landkreise haben den Katastrophenfall ausgelöst, die Bundeswehr unterstützt beim Schneeräumen oder der Versorgung Eingeschlossener.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Freitag an den Alpen vor unwetterartigen Schneefällen mit starken Verwehungen und der Gefahr von abbrechenden Bäumen.

Am Freitag fällt erneut in Bayern an vielen Schulen der Unterricht aus (hier eine Übersicht).

Auf der A8 bei Ulm ist eine Frau in ihrem Auto im Stau gestorben, ein Bub wurde von einem Baum erschlagen.

Nach den starken Schneefällen hat sich die Lage zumindest in Schwaben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entspannt. Doch bereits am Freitagnachmittag beginnt es wieder zu schneien, im Lauf des Abends ist laut Deutschem Wetterdienst mit etwa fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. In der Nacht herrscht zudem Glatteisgefahr.

Katastrophenfall gilt jetzt in fünf bayerischen Landkreisen

In der Nacht zum Sonntag komme eine sehr komplexe Wetterlage auf den Freistaat zu, sagte der Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Guido Wolz, am Freitag. Massive Tiefausläufer bringen der Prognose zufolge kräftigen Schneefall in den Alpenraum und den Bayerischen Wald. Im Tagesverlauf könne die Schneefallgrenze auf 1200 Meter ansteigen, darunter wird es also regnen.

Die Schneedecke werde durch den Regen zwar niedriger, erklärte Wolz. Aber die Gefahr wegen Schneemassen auf Dächern werde ansteigen. "Wenn es da rein regnet, wird das Gewicht noch mal erheblich zunehmen", sagte der Fachmann. "Das könnte recht brenzlig werden." In mittleren und höheren Lagen drohten zudem Schneeverwehungen. In den Alpen könnte es mancherorts 10 bis 30 Zentimeter in zwölf Stunden schneien. Besserung ist auch Anfang der Woche nicht in Sicht.

Von Entspannung keine Spur gibt es ohnehin im südlichen Oberbayern: Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen rief am Freitag den Katastophenalarm aus. Dieser gilt seit dem späten Donnerstagabend auch in Bad Tölz-Wolfratshausen. Neben der Gemeinde Jachenau, wo der Katastrophenfall schon vor Tagen ausgerufen wurde, hätten nun auch weitere Gemeinden im Kreis mit den Schneemassen zu kämpfen, teilte das Landratsamt in der Nacht mit. Mit den Kreisen Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein gilt nun in fünf Kreisen der Katastrophenfall.

Soldaten und Helfer sind im Dauereinsatz, Turnhallen wurden gesperrt

Seit Tagen sind im südlichen Oberbayern Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und Feuerwehren sowie Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Sie befreien unter anderem Hausdächer von schweren Schneelasten. Vor allem in den Landkreisen Miesbach und Berchtesgadener Land, wo größtenteils der Katastrophenfall herrscht, sind die Helfer im Dauereinsatz. Das teilten am Freitagmorgen Sprecher der Landratsämter in Miesbach und Bad Reichenhall mit.

Wegen des schweren Schnees auf den Dächern wurden im südlichen Oberbayern zahlreiche Turnhalle gesperrt. Im Landkreis Traunstein waren am Donnerstag mehr als neun Hallen gesperrt, wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte. Zu groß sei die Gefahr, dass Dachlawinen die Besucher treffen könnten. "Unsere Hausmeister sind mit dem Räumen nicht mehr hinterhergekommen."

Auch im Landkreis Miesbach blieben Turnhallen geschlossen. Bei der Räumung hätten deren Dächer hohe Priorität, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Die Turnhallen müssten als mögliche Notunterkünfte - unter anderem für evakuierte Bürger oder Rettungskräfte - freigehalten werden.

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes helfen mittlerweile auch Landwirte bei der Versorgung von Pflegebedürftigen mit. Weil die Pflegekräfte mit ihren Autos zum Teil nicht mehr vorwärts kommen, helfen Bauern mit Traktoren und Unimogs. Hilfe bekommen die Pfleger auch von Bergwacht und Katastrophenschutz: Mit Geländefahrzeugen bringen die Einsatzkräfte dem BRK zufolge die Pfleger zu ihren Patienten.

Neunjähriger in Aying von einem Baum erschlagen

Wie gefährlich Schnee sein kann, zeigte sich auf tragische Weise in Aying bei München. Dort ist am Donnerstag ein Baum unter der schweren Schneelast zusammen gebrochen und hat einen neunjährigen Jungen erschlagen. Erst nach 40 Minuten entdeckten Zeugen den darunter begrabenen Jungen und alarmierten die Rettungskräfte. Diese versuchten am Nachmittag rund eine Stunde lang vergeblich, das Kind wiederzubeleben. Nach Angaben der Polizei stand der etwa zehn Meter große Baum auf einem privaten Grundstück und stürzte auf einen Zufahrtsweg.

Die Polizei warnt bayernweit vor glatten Straßen und rät Autofahrern zur Vorsicht. Am Freitagmorgen sah die Situation zumindest rund um Augsburg aber nicht mehr so besorgniserregend aus.

Anders ist die Situation allerdings in Oberbayern: Wegen einer Sperrung der A8 am Chiemsee im Landkreis Rosenheim saßen seit Donnerstagabend zahlreiche Menschen bei teils starkem Schneefall im Stau fest. Das Bayerische Rote Kreuz baute Pflegestützpunkte auf. Die Helfer sollten den Stau abgehen und die Menschen versorgen. Auch in den frühen Morgenstunden konnte die Polizei zunächst keine Entwarnung geben.

Deutlich ernster war die Lage noch am Tag zuvor: In Bayern seien der Polizei in der Nacht auf Donnerstag weit über 100 Unfälle gemeldet worden, viele Beteiligte wurden leicht verletzt. In Schwaben hat es alleine am Donnerstagmorgen 20 Unfälle gegeben, glücklicherweise ohne schwerwiegende Folgen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mitteilt. Die Verkehrssituation sei auf allen Straßen in der Region angespannt, hieß es von der Polizei.

Züge und Flüge fallen wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse aus

Die Deutsche Bahn (DB) kommt mit dem Räumen der verschneiten Strecken teilweise nicht mehr hinterher und stellt deswegen in den kommenden Tagen den Regionalverkehr in Teilen Süd- und Ostbayerns ein. In den Regionen Kempten, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden fallen in den nächsten Tagen die Züge aus, wie ein Sprecher am Donnerstag in München mitteilte. Außerdem fahren die Waldbahn in Niederbayern und die Bayerische Oberlandbahn südlich von München nicht. Auch bei Verbindungen nach Kempten müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen.

Auf den Strecken von München nach Stuttgart, Nürnberg, Regensburg sowie nach Salzburg und Kufstein rollten die Züge nach DB-Angaben bislang weitestgehend nach Fahrplan.

Noch unklar ist, wann der Zugverkehr in Süd- und Ostbayern wieder überall funktioniert. Auch bei Zügen des Meridian, der Bayerischen Oberlandbahn und der Bayerischen Regionalbahn sollte es zu Ausfällen, Einschränkungen und Verspätungen kommen.

Auch zwei Strecken in Schwaben sind betroffen: Am Freitagmorgen fallen mehrere Züge zwischen Gessertshausen und Augsburg aus. Zwischen Günzach und Kempten im Allgäu liegt ein Baum auf den Gleisen, die Züge können nur auf einem Gleis verkehren. Deswegen kommt es zu erheblichen Verzögerungen und Teilausfällen.

Die Deutsche Bahn informiert hier auf dieser Seite über die aktuelle Lage in ganz Bayern.

Auch Flugreisende müssen wegen des Wetters mit Behinderungen rechnen. Am Flughafen in München wurden am Freitag 90 Flüge wegen des Wetters gestrichen, 20 weitere fallen wegen Streiks in Italien aus.

Lkw-Fahrer können gesetzliche Ruhezeiten kaum einhalten

Auch Lastwagenfahrern macht das Wetter zu schaffen. Lange Staus und kalte Nächte sorgten für Belastungen, teilte der Landesverband Bayerischer Spediteure auf Anfrage mit. "Es ist ohnehin schon schwer, gesetzliche Ruhezeiten einzuhalten, aber auf der Autobahn ist das derzeit fast unmöglich", sagte ein Sprecher. Es gebe wegen des Wetters Verzögerungen. Die Lage sei angespannt, aber unter Kontrolle. "Die bayerischen Spediteure wissen noch, wie Winter geht, und haben Notfallpläne aufgestellt."

Schneechaos in Bayern: Hunderte Menschen sitzen fest

An der Grenze zu Österreich saßen Hunderte Menschen fest, weil Zufahrtsstraßen wegen der Schneemassen gesperrt waren. Für die mehr als 350 Bewohner in den Berchtesgadener Ortsteilen Buchenhöhe und Vorderbrand sowie in Ettenberg, das zur Gemeinde Marktschellenberg gehört, wurde eine Notversorgung eingerichtet, wie das Landratsamt erklärte. Mit gepanzerten Kettenfahrzeugen transportierten Bundeswehrsoldaten die betroffenen Einwohner und Mitarbeiter eines Asthma-Zentrums in Buchenhöhe. Nur die Militärfahrzeuge konnten die Strecke befahren.

In vielen bekannten Skigebieten Bayerns blieb ein großer Teil der Pisten geschlossen, manche der kleineren Gebiete stellten den Betrieb gänzlich ein. Nur noch eingeschränkt möglich sind derzeit auch Winterwandern und Rodeln in Tourismusgemeinden - so in Bad Tölz, Mittenwald, Oberammergau und am Tegernsee. Wo Skifahren derzeit möglich ist und wo nicht, lesen Sie hier.

Lawinenstufe drei bis vier in den bayerischen Alpen

Die Lawinengefahr sank nach Einschätzung von Experten in weiten Teilen der bayerischen Alpen leicht. Für Freitag stufte der Lawinenwarndienst Bayern in München die Gefahr nur noch für die Berchtesgadener Alpen als groß (Stufe 4) ein, das ist die zweithöchste von fünf Gefahrenstufen. Für den übrigen Alpenraum gelte erhebliche Gefahr, also Warnstufe 3. Hier lesen Sie mehr über die aktuelle Lage.

Auch für Spaziergänger kann der Wintereinbruch gefährlich werden: Das Forstministerium warnt vor Bäumen, die unter der Last des oftmals nassen Schnees jederzeit umkippen oder abbrechen können. Vor allem im Süden und Südosten Bayerns solle man sich möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell vorsichtig sein, hieß es. In den kommenden Tagen steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei.

Schnee in Bayern - Pakete kommen später an

Wer auf ein Paket wartet, muss sich laut Deutscher Post momentan auch etwas gedulden. "Es ist klar, dass unsere Leute derzeit nicht so schnell vorankommen", sagte ein Postsprecher in München auf Anfrage. Viele Straßen seien nicht geräumt oder wegen der Schneemassen an den Seiten zu eng. Oft könne deshalb nicht mehr in zweiter Reihe geparkt werden und die Zustellwege würden länger. "Es kann daher durchaus vorkommen, dass sich die Zustellung um ein bis zwei Tage verzögert", sagte der Sprecher.

Auf den Dächern mancher Zustellstationen liege zudem so viel Schnee, dass die Post von dort derzeit nicht zugestellt werden könne. Auch hierdurch verlängerten sich die Wege. "Wir entscheiden jeden Tag, was machbar ist, aber die Sicherheit unserer Mitarbeiter geht natürlich vor", sagte der Sprecher. (zian/ida/lare/dpa)

