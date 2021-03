06:00 Uhr

Für Katastrophenfälle: Ein Besuch im geheimen Pandemie-Zentrallager

Mehr Einblicke in das Pandemie-Zentrallager Bayern als diesen darf unsere Redaktion nicht zeigen, da bestimmte Informationen wegen Sicherheitsbedenken nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen.

Plus Bayern hat ein Pandemiezentrallager geschaffen, in dem Abermillionen medizinische Schutzgüter untergebracht sind. Doch wozu ist das gut? Ein Blick hinter die Kulissen der geheimen und geschützten Einrichtung.

Von Maria Heinrich

Hubertus Korste ist von Weitem gut zu erkennen. Seine neongelbe Warnjacke leuchtet aus der Ferne entgegen, trotz des trüben Wetters an diesem Nachmittag. Um sich zum Schutz vor den Regentropfen unterzustellen, führt Korste eiligen Schrittes von Halle zu Halle, in der die wichtigen Güter lagern, um die es bei diesem Besuch geht – und die besonders in diesen Zeiten heiß begehrt sind. Korste weicht einer Gabelstaplerfahrerin aus und zeigt auf die Dutzenden Reihen voller Paletten und brauner Kartons, in durchsichtiger Folie eingeschweißt. Bei diesem Anblick weiß man gleich, wo man hier ist – und erst recht, wenn man die großen schwarzen Buchstaben auf der Rückseite von Korstes Jacke liest: Bayern Pandemie Zentrallager.

Wo ist das Pandemie-Zentrallager Bayern? Das ist streng geheim

Ungefähr ein Jahr ist es her, dass die bayerische Staatsregierung den Entschluss gefasst hat, eine zentrale Einrichtung aufzubauen, in der wichtige medizinische Schutzgüter gelagert werden – mit dem offiziellen Namen Pandemie-Zentrallager Bayern (PZB). Damit will der Freistaat vorbereitet sein – für den Kampf gegen die Corona-Pandemie oder einen anderen Katastrophenfall. Die Menge der Schutzgüter im Lager ist genau kalkuliert, im Ernstfall sollen sie Bayern für sechs Monate versorgen können: 42,6 Millionen OP-Masken, 12,6 Millionen Pflegekittel, zehn Millionen FFP2-Masken und 2,1 Millionen FFP3-Atemschutzmasken, 3,6 Millionen Schutzanzüge, 190 Millionen Infektionshandschuhe und rund 750.000 Augenschutzbrillen. Aber auch Reinigungs- und Beatmungsgeräte sowie Utensilien für Behelfskrankenhäuser werden dort gelagert. Über all dies hat Hubertus Korste die Aufsicht. Er ist stellvertretender Leiter des Pandemie-Zentrallagers Bayern.

Freilich stellt sich auch gleich die Frage, wo sich dieses Zentrallager überhaupt befindet. Doch die Antwort darauf soll unsere Redaktion nicht veröffentlichen. Zu groß sind die Sicherheitsbedenken seitens des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), der Behörde, bei der das PZB angegliedert ist. Wenn der Standort bekannt würde, erhöhe dies die Gefahr zum Beispiel eines Einbruchs und Diebstahls der so wichtigen Schutzgüter. „Das ist wie bei der Wasserversorgung“, erklärt Hubertus Korste. „Jeder weiß, es gibt sie. Aber die Standorte zum Beispiel der Trinkwasserbrunnen in Bayern sind ja auch nicht bekannt.“

Auch nach Corona soll das Pandemie-Zentrallager weiter bestehen

Korste führt durch die verschiedenen Hallen auf dem Gelände, das so groß ist, dass die Mitarbeiter sich mit E-Scootern zwischen den Gebäuden hin- und her bewegen müssen. Und er erzählt von den Anfängen des Lagers im März 2020, als Corona das Leben der Menschen weltweit auf den Kopf stellte. Vor allem das Technische Hilfswerk war am Anfang stark in den Aufbau involviert, ebenso Mitarbeiter von anderen Behörden und Ministerien. „In der Hochzeit waren es bestimmt 70 Mitarbeiter, wir haben praktisch 24 Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet“, sagt er.

„Damals haben wir mit zwei Hallen angefangen, heute sind ungefähr ein Dutzend bestückt.“ Auf einem Lageplan des 130.000 Quadratmeter großen Geländes, der an der Wand in seinem Büro aufgehängt ist, sind sie alle eingezeichnet, die eine Hälfte in Grün, die andere in Orange. „Die Farben zeigen an, ob es eine Kalt- oder Warmhalle ist. Bestimmte Waren, die wir hier haben, sind nämlich temperaturempfindlich und müssen in besonderen Räumen untergebracht werden.“ Aktuell sind es am PZB noch rund 30 Mitarbeiter, die sich um die Lagerung, die Anlieferungen und Abholungen kümmern. Die Lage hat sich ein wenig entspannt, der Druck hat nachgelassen. Fahren heute im Schnitt sechs Lastwagen am Tag auf das Gelände, um Ware anzuliefern oder abzuholen, waren es in den ersten Monaten der Pandemie „mit Sicherheit auch mal 80 Stück“, erinnert sich Korste.

Der Einkauf der Waren wird übrigens nicht im Lager erledigt. Darum kümmern sich Mitarbeiter des bayerischen Gesundheitsministeriums, des LGL, des Wirtschaftsministeriums, der Staatskanzlei oder auch Vertreter des Freistaats im Ausland, erzählt Siegfried Ippisch, Leiter des Zentrallagers. „Wir registrieren die Waren und überprüfen, dass sie auch qualitativ in Ordnung und sicher sind. Mittlerweile haben wir einen gewissen Grundstock aufgebaut, der als Vorrat dient, um für künftige Gefahrenlagen bestehen zu können.“

Was haben eigentlich die Menschen in Bayern von dem Zentrallager?

Selbst wenn die Corona-Pandemie irgendwann überwunden sein wird, soll das Zentrallager zumindest weiter bestehen, so lauten derzeit die Pläne der bayerischen Staatsregierung. Das halten Hubertus Korste und Siegfried Ippisch für eine sinnvolle Strategie. „Dass das PZB eine feste Einrichtung bleibt, ist gut“, sagt Ippisch. „Schließlich gibt es neben Corona viele andere Gefahrenlagen wie Ebola, die Afrikanische Schweinepest oder die Vogelgrippe. Auch dafür müssen wir die notwendige Schutzausrüstung vorhalten.“ Und er führt eine zweite Begründung an: „Gerade am Anfang von Corona haben wir gesehen, dass wir in unserer Notlage gar nicht alle notwendigen Schutzgüter auf einmal beschaffen konnten, weil der Weltmarkt leer gefegt war.“

Siegfried Ippisch erinnert sich an eine Phase, in der FFP2-Masken weltweit kaum zu bekommen waren. Oder an die Engpässe bei Schutzhandschuhen, weil es in der Produktionsländern Probleme mit den Ressourcen gegeben hatte. „Es ist eine gute Entscheidung, einen Grundstock im eigenen Land zu haben, wenn man diese Erfahrungen gemacht hat“, sagt er. Doch was hat eigentlich der Bürger davon?

Es geht vor allem darum, die medizinische Grundversorgung im Freistaat aufrechtzuerhalten, erklärt Kollege Korste. „Es ist allerdings nicht so, dass Krankenhäuser oder Arztpraxen direkt bei uns bestellen können, wenn sie Kittel oder Schutzmasken brauchen“, klärt er auf. Stattdessen beliefert das Pandemiezentrallager Kreisverwaltungsbehörden und Landratsämter – zum Beispiel dann, wenn eine Region sich zum Hotspot entwickelt. „Dann bestellen die Behörden bei uns die nötigen Schutzgüter und verteilen sie vor Ort. Denn sie wissen viel besser als wir, wo welcher Bedarf ist.“ Für diesen Zweck wurde das PZB geschaffen, ergänzt Lagerleiter Siegfried Ippisch. „Denn wenn es nicht genug Schutzausrüstung gibt, kann im schlimmsten Fall die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur in Bayern in Gefahr geraten.“

Beim Rundgang durch die Hallen auf dem Gelände macht sich ein Gefühl der Sicherheit breit, wenn man die vielen Kartons, Paletten und vollen Container sieht. Bayern scheint für den Ernstfall vorgesorgt zu haben. Ob man allerdings die Situation, dass all diese Schutzgüter tatsächlich ausgeliefert und dringend gebraucht werden, erleben möchte, ist eine ganz andere Frage.

