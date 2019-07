vor 48 Min.

Für Verfolgungsfahrt: 37-Jährige nimmt Polizisten mit ins Auto

Eine 37-Jährige ist in München plötzlich mitten in einer Verfolgungsfahrt gelandet - als Fahrerin für zwei Beamte.

Eine Frau war aufgeregt in die Wache der Polizeiinspektion 24 in München-Perlach gekommen und hatte den Polizisten einen Jugendlichen gezeigt, der just in diesem Moment mit ihrem gestohlenen Fahrrad vor der Polizeidienststelle vorbeiradelte.

Zwei Polizisten rannten dem Radldieb aus der Wache sofort hinterher. Doch als dieser die Beamten bemerkte, beschleunigte er sofort. Die Polizisten hielten einen zufällig vorbeifahrenden Pkw auf. Die 37-jährige Fahrerin staunte nicht schlecht, als sie von den Polizisten gebeten wurde, die Verfolgung des flüchtigen Radldiebes aufzunehmen - was sie dennoch sofort machte.

Durch die Hilfe der Frau konnte der Radfahrer nach kurzer Fahrt gestellt werden und die beiden Polizisten nahmen den Jugendlichen fest, berichtete das Polizeipräsidium München.

Das Rad war tatsächlich gestohlen und die glückliche Eigentümerin erhielt es zurück. Der Dieb bekam dafür eine Anzeige. (AZ)

