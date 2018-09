vor 32 Min.

Telefone der Finanzkasse fielen drei Wochen aus: Bürger ärgern sich Bayern

Drei Wochen waren die Telefone in der Krumbacher Behörde ausgefallen - was Folgen für Bürger aus ganz Nordschwaben hatte. Nun ist die Funkstille beendet.

Von Franziska Wolfinger

In Krumbach ist ein Wunder geschehen. Zumindest empfinden es manche der Angestellten in der Finanzkasse so. Nachdem die Telefonanlage drei Wochen lang gestreikt hatte, klingeln die Apparate endlich wieder. Wo der Fehler lag, weiß niemand. Der Betreiber der Telefonanlage und der Telefonanbieter haben sich über Wochen gegenseitig die Schuld zugeschoben. Ob sich das Problem jetzt wirklich in Luft aufgelöst hat, kann aber niemand sagen. Auch während der wochenlangen Funkstille haben die Telefone zumindest minutenweise funktioniert.

Auswirkungen auf ganz Nordschwaben

Dabei zog das Problem der nicht funktionierenden Telefone in Krumbach weitere Kreise, als viele vielleicht erwarten. Denn die Finanzkasse in Krumbach wickelt die Steuerzahlungen für alle Finanzämter in Nordschwaben ab. Dazu zählen unter anderem Augsburg Stadt und Land, Nördlingen und Neu-Ulm. Die Finanzkasse kümmert sich darum, dass die Steuern, die die Bürger bezahlen, richtig verbucht werden und an der richtigen Stelle ankommen, erklärt Franz Braun, stellvertretender Leiter des Finanzamts Günzburg, an das die Krumbacher Finanzkasse angegliedert ist.

Ein Bürger meldet sich eigentlich nur dann bei der Finanzkasse, wenn es Probleme gibt, wenn er zum Beispiel eine Mahnung bekommen hat, obwohl die Steuern längst bezahlt sind. Solche Missverständnisse wollen schnell aus der Welt geschafft werden. Sind die Zuständigen dann nicht erreichbar, ist es nur verständlich, wenn der Ärger groß ist.

Steuergeheimnis machte Kommunikation per Mail schwierig

Dass es bei der Finanzkasse um Steuern geht, machte es außerdem schwierig, statt über Telefon einfach per E-Mail zu kommunzieren. Braun vom Finanzamt Günzburg erklärt: „Wir müssen uns an das Steuergeheimnis halten. Und da wird eine E-Mail wie eine Postkarte behandelt.“ Sie könne leicht von Dritten eingesehen werden. Wer der Finanzkasse also auf elektronischem Weg schreibt - Faxe kamen dank der defekten Telefonanlage übrigens auch nicht an - muss in seiner E-Mail ausdrücklich auf das Steuergeheimnis verzichten. Ansonsten können die Finanzkassen-Mitarbeiter gar nicht auf die Anfrage antworten.

Außer den Telefonen hat die Technik in der Finanzkasse in den vergangenen Wochen aber tadellos funktioniert. Franz Braun kann mögliche Bedenken zerstreuen: Die bezahlten Steuern sind nicht verloren gegangen, alles ist ordnungsgemäß beim Freistaat angekommen.

