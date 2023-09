Galatasaray holt spätes Remis in Bayern-Gruppe

Galatasaray Istanbul hat in der Gruppe des FC Bayern einen Fehlstart in die Champions League gerade noch abgewendet.

Dank zweier Treffer kurz vor Schluss kam der türkische Fußball-Meister am Mittwochabend zu einem 2:2 (0:1) gegen den FC Kopenhagen. Sacha Boey (86. Minute) und Tetê (88.) sorgten innerhalb von zwei Minuten für den Punktgewinn der Gastgeber. Mohamed Elyounoussi (35. Minute) und Diogo Gonçalves (58.) hatten die Dänen zuvor in Führung gebracht. Nach dem Platzverweis für Elias Jelert (73.) gerieten die Skandinavier aber ins Wanken. Im zweiten Spiel der Gruppe A trifft Kopenhagen am 3. Oktober zu Hause auf die Bayern.

(dpa)