Fußballer (27) stirbt in Günzach am Spielfeldrand

Ein Fußballer ist in Günzach (Ostallgäu) während eines Spiel gestorben.

Ein Fußballer ist während eines Spiels in Günzach (Ostallgäu) gestorben. Als ihm schlecht wurde, hatte er sich an den Spielfeldrand gesetzt, dort wurde er ohnmächtig.

Tragischer Unglücksfall beim Freizeitsport: Während eines Fußballspiels hat in Günzach (Landkreis Ostallgäu) ein Spieler das Bewusstsein verloren. Der 27-Jährige sei noch am Spielfeldrand gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Fußballer stirbt in Günzach (Ostallgäu) am Spielfeldrand

Zusammen mit mehreren Freunden kickte der Mann am Vortag auf dem Fußballplatz, als ihm auf einmal schlecht wurde. Er habe sich daraufhin an den Spielfeldrand gesetzt und sei dort dann ohnmächtig geworden.

Helfer vor Ort sowie Rettungskräfte und ein Notarzt, der per Hubschrauber eingeflogen wurde, bemühten sich um den Mann, konnten ihn aber nicht mehr wiederbeleben. (dpa)

