vor 53 Min.

Fußballfans liefern sich Massenschlägerei vor Münchner Lokal

Vor einem Münchner Lokal hat es in der Nacht auf Samstag eine Massenschlägerei gegeben. Zeugen sprechen von bis zu 100 Beteiligten. Einer wurde verletzt.

In München ist es in der Nacht zum Samstag zu einer Massenschlägerei gekommen.

In München ist es in der Nacht zum Samstag zu einer Massenschlägerei gekommen. In Außenbereich eines Lokals sei eine Gruppe von Menschen auf eine andere Gruppe "überfallartig" losgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei München. Ein Mann sei dabei verletzt worden. Das Ganze habe geplant gewirkt. Als die Polizisten "mit vielen Kräften" vor Ort eintrafen, seien sowohl die Angreifer als auch die Angegriffenen geflüchtet, sagte der Sprecher. Der Außenbereich des Lokals sei bei dem Vorfall beschädigt worden. Ein Mann wurde festgenommen.

Stecken rivalisierende Fans hinter der Schlägerei?

Laut Polizei waren es Fans des FC Bayern München, vom TSV 1860 München und von Carl Zeiss Jena, die aufeinander losgegangen waren. Bayern- und Jena-Anhänger hätten sich am Freitagabend an der Gaststätte aufgehalten, als rivalisierende 1860-Fans dazukamen, sagte ein Polizeisprecher.

Der "Bayerische Rundfunk" berichtete, dass sich die Fans vermutlich über das Internet zu der Schlägerei verabredet hatten. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. "Geplant oder nicht geplant muss ermittelt werden", sagte der Sprecher.

Die Drittligisten 1860 München und FC Carl Zeiss Jena standen sich am Samstag in München gegenüber, die Gastgeber gewannen 3:1. (dpa/lby)

