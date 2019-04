18.04.2019

Fußgänger wird von Auto angefahren und muss schwer verletzt in Klinik

Im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg ist ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden.

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Mann am Mittwochabend von einem Auto angefahren.

Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Mehr Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit. (dpa/lby)

