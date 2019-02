14:35 Uhr

Fußgängerin bei Unfall an Bahnübergang getötet Bayern

Eine Frau ist bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Bühl bei Immenstadt getötet worden.

Tödlicher Unfall an einem Bahnübergang in Bühl bei Immenstadt: Am frühen Donnerstagnachmittag ist eine Fußgängerin an den Bahnstrecke Kempten-Lindau getötet worden. Mehr dazu lesen Sie in Kürze hier. (AZ)

