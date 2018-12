09:32 Uhr

Fußgängerin stirbt bei Unfall mit Kleintransporter Bayern

Eine 68-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Garmisch-Partenkirchen getötet worden. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte sie offenbar übersehen.

Eine Frau ist in Garmisch-Partenkirchen von einem Kleintransporter überrollt und dabei getötet worden. Die 68-Jährige lief am Donnerstagnachmittag auf einem Gehweg, als der Fahrer des Transporters nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei übersah der 55-Jährige wohl die Fußgängerin und überrollte sie, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Obwohl die Frau sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde, starb sie dort an ihren schweren Verletzungen. (dpa/lby)

Themen Folgen