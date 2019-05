vor 16 Min.

Gaffer filmen tödlichen Unfall auf A6 - Polizist geht radikal dagegen vor

Auf der Autobahn 6 ist es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Etliche Schaulustige filmen die Szene. Ein Polizist geht radikal dagegen vor.

Ein Lastwagen prallte am Dienstagmittag zwischen Roth und Nürnberg-Süd auf einen anderen Lastwagen auf. Der 47-jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Weil Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten noch dauerten, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dabei gab es Augenzeugen zufolge auch auf der Gegenseite gleich mehrere Gaffer, die das Unfallgeschehen filmten.

Ein Polizist schritt ein: Stefan Pfeiffer, Leiter der Verkehrspolizei Nürnberg, schrie die filmenden Autofahrer an und forderte diese sarkastisch auf, auszusteigen und mit ihm zur Leiche zu gehen. Zudem filmte Pfeiffer seinerseits die Gaffer, um gegen sie vorzugehen.

Im Video-Interview nach seiner Aktion sagt er über die Gaffer: "Sie müssen merken, was sie tun und wir stellen fest, dass das direkte Konfrontieren mit der Situation die Leute schockiert und klar macht, dass das kein Spiel ist, sondern bittere Realität."

In den Sozialen Netzwerken wird Stefan Pfeiffer wegen seines außerordentlichen Engagements gegen die Gaffer als Held gefeiert. Sein Telefon steht in diesen Tagen nicht still, er erhält so viele Medienanfragen, dass er sie kaum beantworten kann.

In den Kommentarspalten auf Facebook wird Pfeiffer viel Respekt gezollt. Unter den meisten Nutzern gilt er als absolutes Vorbild, auch wenn manche die Aktion gegen die Gaffer etwas kritisch sehen. Einige Kommentatoren sind sogar der Meinung, dem Einsatzleiter der Nürnberger Verkehrspolizei müsse ein Orden verliehen werden. (zian)

