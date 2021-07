Verletzte bei Explosion in Garching bei München: Ermittler suchen nach Ursache

Bei einer Explosion in Garching bei München sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Nach einer Explosion mit vier Verletzten in Garching bei München am Montag suchen die Ermittler weiter nach der Ursache. Im Laufe des Tages sollen Spezialisten des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei den Ort der Explosion untersuchen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Bei der Explosion am Montag waren vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der aktuelle Zustand der Verletzten war zunächst nicht bekannt.

Explosion in Garching: Unternehmen betreibt dort ein Labor

Das Unglück hatte sich den Angaben nach im Keller eines Gebäudes ereignet. Ein Unternehmen betreibt dort ein Labor. Die Explosion geschah gegen Mittag, ein Feuer und starker Rauch waren die Folge.

Die Einsatzkräfte mussten die Bewohner mit Steckleitern aus dem Haus befreien. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Garching, Ismaning, Hochbrück, die TU Werksfeuerwehr, die Münchner Berufsfeuerwehr und das Technische Hilfswerk. Außerdem rückte der ABC-Zug des Landkreises München, eine spezialisierte Einheit des Katastrophenschutzes, aus. Rettungswagen und Hubschrauber waren Vorort und brachten die Verletzten ins Krankenhaus. (AZ)

