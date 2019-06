Gasaustritt in Au - Ortsdurchfahrt gesperrt

Eine Woche lang blieben engagierte Katholikinnen im Rahmen der Initiative Maria 2.0 den Gotteshäusern fern. Was sie damit erreicht haben.

Landkreis Deggendorf

Gewaltausbruch in Asylunterkunft - Fünf Polizisten verletzt

Am Freitag randalierten Bewohner in einem Asylbewerberheim in Niederbayern. Als Polizisten den Anführer festnahmen, gingen rund 30 Flüchtlinge auf sie los.