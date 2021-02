09:23 Uhr

Gasexplosion: Die schwierige Suche nach dem Loch in der Leitung

Ausströmendes Gas war sehr wahrscheinlich der Grund für die Explosion in dem Gebäude des Roten Kreuzes.

Plus In Memmingen gab es am Freitag eine Gasexplosion - und immer noch suchen Fachleute nach der Ursache. Wie hoch ist das Risiko, dass noch einmal etwas passiert?

Von Thomas Schwarz

Nach der Gasexplosion beim Roten Kreuz in Memmingen haben die Fachleute der Stadtwerke das Leck noch nicht finden können. Warum eine solche Suche so schwierig ist und wie sie abläuft, erläuterte Stadtwerke-Leiter Peter Domaschke auf Nachfrage unserer Redaktion. Inzwischen sei die Gasleitung vor der Rettungswache an zwei Stellen unterbrochen, ohne Gas und aufgebaggert, sagte Domaschke.

Kann es zu einer erneuten Explosion kommen?

Nun werde kontrolliert neues Gas eingeleitet, um die undichte Stelle zu finden. Das sei aber sehr aufwendig, denn es könne sich beispielsweise um kleinste Haarrisse handeln, die schwer zu lokalisieren seien. Er rechnet erst am Montag mit einem Ergebnis. Ein Risiko für eine weitere Explosion bestehe nur, wenn sich Gas zum Beispiel in Hohlräumen sammeln würde – eine solche Gefahr sehe er an der Unglücksstelle nicht mehr.

Über eine Ursache für die beschädigte Leitung mag Domaschke nicht spekulieren. Das könnten Erschütterungsschäden durch den Straßenverkehr sein, Verschleiß oder auch Sabotage – weswegen sicherheitshalber die Kriminalpolizei eingebunden sei.

8 Bilder Gasexplosion in der Memminger Donaustraße Bild: Thomas Schwarz

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen