Gasexplosion bei BRK in Memmingen: Fünf Personen verletzt

In Memmingen wurden bei einer Verpuffung in der Donaustraße mehrere Menschen verletzt.

In Memmingen kam es am Freitagmorgen zu einer Gasexplosion. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Die Polizei evakuiert den Bereich, da eine zweite Explosion nicht ausgeschlossen werden kann.

Von Thomas Schwarz und Tobias Schuhwerk

Schockmoment in Memmingen: Gegen 6 Uhr am Freitagmorgen ereignete sich eine Gasexplosion beim Roten Kreuz in der Donaustraße am Rande der Altstadt. Fünf Personen wurden verletzt, laut Polizei die meisten aber nur leicht.

Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Klinikum. Ursache für die Explosion war laut Polizei vermutlich eine defekte Gasleitung, die unter der Straße vor dem BRK-Gebäude verlegt ist.

Betroffen von der Explosion war ein Lagerraum des BRK. Zum Zeitpunkt der Detonation befanden sich nach ersten Informationen mehrere Rettungskräfte sowie eine Putzkraft darin. Die Polizei hat in einem Umkreis von 500 Metern alle Häuser evakuiert. Eine weitere Explosion könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es zur Begründung.

Explosion in Memmingen: Unteririsches Gasleck könnte Ursache sein

Auf der Donaustraße liegen Scherben, die von der Wucht der Explosion in den frühen Morgenstunden zeugen. Zwei Fenster des Lagerraums gingen zu Bruch. Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Gasleck in einer unterirdischen Leitung aus. Mit einem Bagger versuchen Spezialisten, die Leitung freizulegen und das Leck zu finden.

Weiter ausströmendes Gas, so die Befürchtung, könnte sich unterirdisch ausbreiten und andernorts zu einer erneuten Explosion führen. Auch die Redaktionsräume der Memminger Zeitung wurden evakuiert.

