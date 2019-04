vor 34 Min.

Gasgeruch in Kempten: Straße gesperrt

In Kempten wird Gasgeruch festgestellt - und daraufhin eine Straße gesperrt. Was dahinter steckt, ist noch nicht klar.

In Kempten wurde am Montagmittag eine Straße wegen Gasgeruchs in einem Gebäude gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist davon die Fischerstraße zwischen Schlößlepassage und Lohgässele betroffen. Feuerwehr, Polizei und Techniker seien zur Erkundung vor Ort. (AZ)

