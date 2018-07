vor 24 Min.

Gebäude der Caritas zerstört Bayern

Nach Großbrand bleibt wohl nur der Abriss

Großbrand im Augsburger Stadtteil Göggingen: Ein Feuer hat das Sozialzentrum des katholischen Hilfswerks Caritas zerstört. Der Schaden könnte in die Millionen gehen, da das Gebäude so massiv beschädigt wurde, dass es wohl abgerissen werden muss. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Feuer ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr ausgebrochen. Gegen Mitternacht hatten die rund 100 Feuerwehrleute vor Ort den Brand unter Kontrolle. Der Einsatz lief noch bis in die Mittagsstunden des Montags weiter. Zur möglichen Brandursache äußerte sich die Polizei bislang nicht.

Die Rauchschwaden waren über weiten Teilen der Stadt und auch in den Nachbargemeinden zu sehen. Sowohl das Gebäude wie auch mehrere im Hof abgestellte Autos wurden schwer beschädigt. Im Gebäude befand sich ein Möbel- und Kleiderlager für Bedürftige, eine Küche, von der aus auch mehrere Kindertagesstätten versorgt wurden, ein Café sowie Büros und Beratungsstellen. Die Caritas ist jetzt auf der Suche nach Ausweichquartieren. Erste freie Räume wurden bereits gefunden. Der Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg zeigte sich schockiert. In dem Zentrum sei „so viel Gutes für so viele Menschen geleistet“ worden, sagte er. Nun gehe es darum, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Auch rund 50 Menschen, die in dem Sozialzentrum einen geförderten Arbeitsplatz hatten, sollen ihre Jobs möglichst behalten können. Die Diözese habe finanzielle Hilfe zugesagt, erklärte Magg. (jöh)

Themen Folgen