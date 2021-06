Geburt

vor 18 Min.

Diese Regeln gelten für Väter in den Kreißsälen in der Region

Plus Während überall die Corona-Regeln gelockert werden, fragen sich werdende Eltern immer noch: Was gilt eigentlich bei der Geburt für Väter? Wir haben nachgefragt.

Die Inzidenzen sinken, die Innengastronomie hat wieder auf, die Innenstädte sind wieder voll. Alles kehrt langsam zur Normalität zurück. Alles? Naja. Viele werdende Eltern wissen immer noch nicht so genau, was in der Geburtsklinik in ihrer Region eigentlich erlaubt ist. Denn dort - wie in Krankenhäusern allgemein - waren die Regeln während der Corona-Hochphase ziemlich streng. Väter durften ihre Partnerinnen zum Teil nicht während der kompletten Geburt begleiten, sondern wurden häufig erst am Ende dazu geholt. Auch nach der Geburt waren Besuche nur eingeschränkt erlaubt. Familienzimmer wurden vielerorts gestrichen. Aber ist das immer noch so, jetzt wo alles lockerer wird?

