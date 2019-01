18:44 Uhr

Gefährlicher Bahnübergang: Wut nach tödlichem Unfall in Pfronten ist groß Bayern

An diesem unbeschrankten Bahnübergang in Pfronten erfasste am Montagabend ein Zug ein Auto und tötete einen Mann.

Der Bahnübergang in Pfronten ist schon lange als gefährlich bekannt. Eine Firma wollte sogar schon für Schranken zahlen. Warum die Bahn bislang nicht handelte.

Von Markus Röck

Nach dem tödlichen Bahnunfall in Pfronten im Ostallgäu am Montagabend ist das Entsetzen, aber auch die Wut groß: Am Übergang in der Badstraße, an dem schon Kreuze an Unfallopfer von 1999 und 2002 erinnern und für den die Gemeinde seit Jahren eine Sicherung mit Schranken fordert, ist jetzt ein leitender Mitarbeiter des DMG-Mori-Konzerns ums Leben gekommen. Das Unternehmen veranstaltet in dieser Woche am Standort Pfronten mit dem Werkzeugmaschinenbauer Deckel Maho seine Hausausstellung, zu der auch der verunglückte 47-Jährige angereist war. Er war auf dem Weg ins Hotel, als der Triebwagen sein Auto erfasste – wenige hundert Meter vom Firmengelände entfernt.

Besonders tragisch: Nach der Hausausstellung im vergangenen Jahr hatte sich Deckel Maho bei einer Besprechung ausdrücklich bereit erklärt, die Schrankenanlage mitzufinanzieren, um die Gefahrenstelle in der Nähe ihres Geländes zu entschärfen, wie Geschäftsführer Alfred Geißler bestätigt.

Auch die Gemeinde Pfronten sei dazu bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen, sagt Bürgermeisterin Michaela Waldmann: „Wir halten an diesem Übergang nur eine Schrankenanlage für möglich und für das probateste Mittel.“ Allerdings gebe es eine Vorlaufzeit von fünf bis sechs Jahren. Mit Verweis auf die zu geringe Frequentierung des Übergangs in der Badstraße sei bislang immer wieder eine Kostenbeteiligung von Bund und Bahn abgelehnt worden, sagt Waldmann. Erst im vergangenen Oktober hatte die Gemeinde noch einmal nachgehakt: „Wir haben nicht locker gelassen.“

Unfall in Pfronten: 1600 ungesicherte Bahnübergänge in Bayern

Wie stark ein Bahnübergang genutzt werde, sei nur eines von mehreren Kriterien bei dessen Sicherung, sagte dazu ein Bahnsprecher gegenüber unserer Zeitung. Berücksichtigt werde zum Beispiel auch, wie viele Züge auf der jeweiligen Strecke unterwegs seien und wie schnell sich dort Bahnen und Straßenverkehr bewegten.

Zur Erhöhung der Sicherheit bemühe sich die Bahn, die Zahl der Übergänge zu reduzieren, worüber man auch mit der Gemeinde Pfronten seit langem spreche. Insgesamt gab es in Bayern Ende 2017 – das sind die aktuellsten Zahlen der Bahn – 3100 Übergänge, von denen 1500 mit Schranken und/oder Lichtzeichen gesichert waren.

Laut Rainer Lutz vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten haben sich im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums im vergangenen Jahr 14 Unfälle an Bahnübergängen ereignet, davon acht an unbeschrankten Übergängen. Bei den drei tödlich Verunglückten seit 2015 habe es sich um Radler gehandelt. Zwei waren zwischen geschlossenen Schranken hindurch gefahren, der dritte hatte an einem unbeschrankten Bahnübergang den Zug nicht wahrgenommen.

