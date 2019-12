vor 1 Min.

Gefahrenstufe erhöht: Lawinengefahr in den bayerischen Alpen steigt

Der Lawinenwarndienst Bayern hat die Gefahrenstufe auf drei von fünf erhöht. Insbesondere im Allgäu und oberhalb der Baumgrenze sei die Lawinengefahr hoch.

Der Lawinenwarndienst Bayern warnt vor einer erhöhten Lawinengefahr in den bayerischen Alpen. Auslöser seien viel Neuschnee und Wind. "Erheblich" sei die Gefahr insbesondere im Allgäu und oberhalb der Waldgrenze. Das geht aus einer Mitteilung des Lawinenwarndiensts hervor. Ab Montag gelte Gefahrenstufe drei von fünf.

Lawinenwarndienst erhöht Gefahrenstufe: Weiterer Schneefall

Besonders gefährlich sei ein Ausflug abseits präparierter Pisten aufgrund umfangreicher Triebschneeansammlungen. Schneeschuh-Wandernde und Skitourengeher sind zu besonderer Vorsicht angehalten. Bereits ein einzelner Skifahrer könne die Triebschneeansammlungen als Lawine auslösen. Im Allgäu müsse man außerdem mit Gleitschneelawinen rechnen, die sich an steilen Wiesenhängen von selbst lösen könnten.

Eine Entspannung der Lawinen-Gefahrenlage sei vorerst nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet oberhalb von 900 bis 1000 Metern in den kommenden Tagen weiter Schneefall. Bis in die Nacht zum Dienstag erwarteten die Meteorologen des DWD in den Alpen und dem Bayerischen Wald oberhalb von 1000 Metern rund zehn Zentimeter Neuschnee. In mittleren Lagen und Staulagen der Allgäuer und Berchtesgadener Alpen soll es rund 20 Zentimeter, in höheren Lagen rund 50 Zentimeter Neuschnee geben.

Deutscher Wetterdienst: Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter

Die Lawinenlage bleibe angespannt, teilte der Lawinenwarndienst mit. Am ersten Weihnachtsfeiertag sinkt die Schneefallgrenze den Angaben des DWD zufolge auf etwa 700 Meter.

Was bedeuten die Lawinenwarnstufen?

Die europäische Lawinengefahrenskala unterscheidet fünf Gefahrenstufen - von gering bis sehr groß:

Stufe 1 - gering: Die Schneedecke ist allgemein stabil, mit wenigen Ausnahmen an extrem steilen Hängen herrschen sichere Verhältnisse.

Stufe 2 - mäßig: Eine Auslösung von Lawinen ist vor allem bei großer Zusatzbelastung etwa durch Skifahrergruppen an Steilhängen mit einer Neigung von mehr als rund 30 Grad möglich.

Stufe 3 - erheblich: Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung vor allem an gefährdeten Steilhängen mit nur mäßig verfestigter Schneedecke möglich. Einzelne Skifahrer, Snowboarder oder Schneeschuhgeher reichen demnach aus, um eine Lawine auszulösen. Spontan, also ohne menschliches Zutun, sind bereits einige auch große Lawinen zu erwarten.

Stufe 4 - groß: Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. Spontan können viele große, mehrfach auch sehr große Lawinen abgehen.

Stufe 5 - sehr groß: Spontan sind viele sehr große, mehrfach auch extrem große Lawinen selbst in mäßig steilem Gelände unter 30 Grad zu erwarten. (AZ/dpa)

