Reich an finanziellen Sorgen: Warum ausgerechnet Starnberg sparen muss

An den Starnberger See zieht es viele Reiche. Die Stadt selbst indes hat finanzielle Sorgen

Plus In Starnberg wohnen viele gut betuchte Menschen. Doch die Stadt hat fast keine Rücklagen mehr. Und dann gibt es da noch eine Klage der Deutschen Bahn.

Von Oliver Wolff

Es klingt paradox: Die Stadt Starnberg am nördlichen Ufer des Starnberger Sees, dort, wo die Schönen und Reichen wohnen – so sagt man jedenfalls –, ist in schwierige Fahrwasser geraten. Ein Blick in die Finanzen der 23.500-Einwohner-Stadt mit ihren Jacht-Klubs und Villen zeigt: Die Kommune nimmt immer weniger Geld ein. Und das trotz der überdurchschnittlichen Kauf- und Steuerkraft der Einwohnerinnen und Einwohner. Starnbergs Rücklagen sind nicht nur wegen großzügigen Ausgaben in der Vergangenheit aufgebraucht. Bei der Gewerbesteuer gibt es seit Jahren einen Negativtrend. Die Stadt musste zuletzt einen Kredit aufnehmen.

