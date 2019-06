vor 33 Min.

Geldautomat gesprengt - Täter flüchten auf Motorrad

Unbekannte haben im oberfränkischen Stadelhofen (Landkreis Bamberg) einen Geldautomaten gesprengt.

In Stadelhofen ist ein Geldautomat gesprengt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Anwohnerin hatte gegen 4.20 Uhr einen "lauten Knall" aus einer Bankfiliale am Dorfplatz gehört und anschließend die Polizei informiert. Zuvor hatte sie noch beobachten können, wie die mutmaßlichen Täter auf einem Motorrad die Flucht ergriffen.

Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und von Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalsamts untersucht. Ob es den Tätern gelang, Bargeld zu stehlen, war zunächst unklar. (dpa/lby)

