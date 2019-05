vor 19 Min.

Geldautomaten in Bayern gesprengt - Bandenmitglieder verhaftet

Bei einer Durchsuchungsaktion wurden in den Niederlanden drei Männer und eine Frau festgenommen. Sie sollen einer Bande von Automatensprengern angehören.

In den Niederlanden sind drei Männer und eine Frau verhaftet worden, die möglicherweise auch Geldautomaten in Bayern und Nordrhein-Westfalen zerstört haben. Wie die Polizei mitteilt, gab es in den Niederlanden eine gemeinsame Aktion der dortigen und der deutschen Behörden mit Durchsuchungen und Verhaftungen. Mit dabei waren auch Ermittler aus München. Rund um München kam es seit dem Oktober 2017 immer wieder zu Geldautomatensprengungen.

Bei der Durchsuchungsaktion wurde bereits am Montag eine 23-jährige Niederländerin in Amsterdam verhaftet. Gegen drei Männer - zwei 25-jährige und ein 21-jähriger Niederländer - wurden am Dienstag in der Region Gelderland Haftbefehle vollstreckt. Sie sollen nach Bayern überstellt werden.

Die Staatsanwaltschaft München I führt nach Angaben der Polizei ein Ermittlungsverfahren in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden gegen eine niederländisch-marokkanische Bande von Geldautomatensprengern. Die Gruppe soll unter anderem im Oktober 2018 Automaten in Germering und Starnberg gesprengt haben. Bereits im Frühjahr 2018 sollen sie versucht haben, einen Geldautomaten in einer Bank in Nordrhein-Westfalen zu sprengen.

In Germering wurden bereits im Oktober 2018 vier Verdächtige festgenommen. Dabei wurden drei Polizisten und ein Tatverdächtiger verletzt. Die Ermittlungen der Polizei München dauern noch an. (AZ)

Themen Folgen