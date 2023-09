Umstürzender Ahorn erschlägt Kleinkind: Prozessbeginn

Mehr als zwei Jahre nach einem tragischen Unglück auf einem Augsburger Spielplatz kommt der Fall von Gericht. Ein umstürzender Ahorn tötet damals ein Mädchen. Ist ein Baumkontrolleur schuld daran?

Nach dem Tod eines Kleinkindes durch einen umstürzenden Baum muss sich am Montag (9.00 Uhr) ein Baumkontrolleur vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Im Juli 2021 war ein 23 Meter hoher Ahornbaum auf einem Augsburger Spielplatz umgestürzt und hatte eine Wippe getroffen, auf der gerade eine Mutter mit ihrer 20 Monate alten Tochter spielte. Beide wurden schwer verletzt, das Mädchen starb später in der Augsburger Uniklinik. Eine ältere Tochter der Frau spielte etwas entfernt und blieb körperlich unversehrt.

Der angeklagte Mann arbeitet seit dem Jahr 2006 für die Stadt Augsburg als Baumkontrolleur. Er hatte den betreffenden Baum 14 Monate vor dem Unglück untersucht und nichts festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er bei dem schräg wachsenden Baum trotz Hinweisen auf einen Pilzbefall keine weitere Untersuchung veranlasst habe. Sonst hätte er erkennen können, dass die Standsicherheit des Ahorns nicht mehr gegeben sei.

Das Gericht hatte einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann erlassen. Die festgelegte Geldstrafe hätte der Kontrolleur nicht zahlen müssen, da diese zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Der beschuldigte Stadtmitarbeiter will dies nicht akzeptieren und hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, so dass nun verhandelt wird.

Der Verteidiger des Kontrolleurs erklärte, dass es ein Gutachten gebe, wonach der Mitarbeiter ausreichende Maßnahmen ergriffen habe. Er habe den drohenden Baumsturz nicht erkennen können, erläuterte der Anwalt.

Erst vor einer Woche war es auch in Würzburg zu einem tödlichen Baumsturz gekommen. Eine 59 Jahre alte Radfahrerin war von einer Buche getroffen worden und starb ebenfalls im Krankenhaus. Auch dort wird nun ermittelt. Dass Bäume unvorhergesehen umfallen, kommt in den Städten immer wieder vor. In den meisten Fällen führen allerdings Unwetter zu Baumstürzen.

(dpa)