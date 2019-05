vor 52 Min.

Gernot Römer feierte 90. Geburtstag

Er prägte das Profil unserer Zeitung

„Dezent“, also mit Familie, aber ohne großen Gäste-Aufmarsch, hat Gernot Römer am vergangenen Sonntag seinen 90. Geburtstag gefeiert. Trotz seines hohen Alters erfreut sich der langjährige Chefredakteur unserer Zeitung bester Gesundheit und nimmt regen Anteil am politischen und kulturellen Geschehen. Sein Interessenspektrum war von jeher breit – Sport interessiert ihn ebenso wie Theater und Geschichte.

Von 1974 bis 1994 stand der gebürtige Wuppertaler an der Spitze der Redaktion. Sein Einsatz galt einem Journalismus mit fundierter Qualität durch gründliche Volontärsausbildung, aber ebenso einem sauberen Journalismus, der unabhängig von Beeinflussung durch Lobby-Gruppen blieb. So machte er unsere Zeitung zu einem bundesweit respektierten Blatt.

Neben dem mit Leidenschaft und Fleiß betriebenen Zeitungsgeschäft war es Gernot Römer ein Herzensanliegen, an die Schicksale schwäbischer Juden zu erinnern, die von den Nazis vertrieben und ermordet worden waren. Mit zahlreichen Veröffentlichungen in dieser Zeitung und einer ganzen Reihe eigener Bücher erzählte er die Geschichten der Opfer. Dieser Thematik ist er immer noch verbunden, unter anderem als Ehrenvorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Schwaben. (aba)

