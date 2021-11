Gesellschaft

vor 22 Min.

Ritual seit Jahrhunderten: Wird das Händeschütteln Corona überleben?

Plus Wenn zwei sich begrüßen, reichen sie sich die Hand. Jahrhundertelang war das so. Doch in der Pandemie wurde der Handschlag vielen Menschen unangenehm.

Von Maria Heinrich

Ein Augenblick, so kurz, so simpel eigentlich – und doch so skurril. Sichtlich verlegen, gar peinlich berührt, stehen die zwei Männer sich gegenüber. Beide tragen eine FFP2-Maske über Mund und Nase, beide halten ausreichend Abstand zueinander. Die Freude, sich zu sehen, muss groß sein, denn auf beiden Gesichtern erreicht das Lächeln hinter dem medizinischen Stoff das ganze Gesicht und bringt die Falten rund um die Augen zum Kräuseln. Wären sie sich vor Corona vielleicht um den Hals gefallen und hätten sich fest gedrückt, stehen sie jetzt nur unsicher da. So als würden sie sich fragen: Darf ich meine Freude überhaupt zeigen? Und wie?

