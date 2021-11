Gesundheit

04.11.2021

In Bayern mangelt es an Hausärzten, die Zahl der Naturheilpraxen steigt

Plus Die Zahl der Naturheilpraxen in Bayern hat sich in 15 Jahren mehr als verdoppelt. Die der Hausärztinnen und Hausärzte hingegen stagniert. Woran liegt das?

Von Markus Bär

In Bayern gibt es insgesamt zu wenig Hausärztinnen und Hausärzte – aber immer mehr Naturheilpraxen. Laut aktuellen Zahlen besteht ein erhebliches Missverhältnis: Mit 23.528 Naturheilpraxen (die Zahl hat sich in 15 Jahren mehr als verdoppelt), aber nur 9357 Hausarztpraxen (diese Zahl wiederum hat sich seit 2015 nur unwesentlich erhöht). Doch was ist der Grund für diesen Trend? Stößt die Naturheilmedizin – provokant gefragt – inzwischen auf mehr Nachfrage in der Bevölkerung als die Schulmedizin?

