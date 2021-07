Gesundheit

vor 16 Min.

In Bayern wird das Blut für Operationen knapp

In Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Vor allem chronisch kranke Menschen brauchen sie, aber auch für viele Operationen sind sie unerlässlich. Doch auch in unserer Region herrscht ein großer Mangel.

Plus In den ersten Krankenhäusern müssen Eingriffe verschoben werden. Auch die Uniklinik Augsburg spürt den Engpass. Blutspendedienste arbeiten auf Hochtouren.

Von Daniela Hungbaur

Die Lage ist dramatisch, sagt Dr. Wolfgang Geisser. Noch nie hat er so früh so einen massiven Mangel an Blutkonserven erlebt. In der Urlaubszeit wird Blut immer mal wieder knapp. Doch was die Kreiskliniken Dillingen/ Wertingen seit etwa zwei Wochen erleben, beschreibt der Chefarzt als „sehr kritischen Zustand“. Mussten doch schon Tumor-Operationen verschoben werden, weil nicht ausreichend Blutkonserven zur Verfügung standen. Und die Krankenhäuser in Dillingen/Wertingen sind kein Einzelfall. Es ist ein bayernweites, ja ein bundesweites Problem, bestätigt Patric Nohe, Pressesprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes, kurz BSD. „Die Lage ist sehr ernst“, sagt Nohe und ergänzt: „In den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob wir einen akuten Notstand bekommen.“ Ihn gelte es zu verhindern.

