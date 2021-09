Gesundheit

Pflege-Verband warnt vor Versorgungsmangel

Plus Immer mehr Menschen sind in einer alternden Gesellschaft auf Hilfe angewiesen. Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern schlägt nun Alarm. Was sie fordert.

Von Daniela Hungbaur

Hinter vielen Haustüren ist die Not vermutlich groß. Denn der überwiegende Teil der pflegebedürftigen Menschen wird zu Hause betreut. Auf die Erschöpfung vieler pflegender Angehöriger, auf die mangelnde Unterstützung hat vor kurzem der Sozialverband VdK hingewiesen. Nun unterstreicht auch die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB), dass großer und rascher Handlungsbedarf in der Versorgung kranker und alter Menschen besteht. Nicht nur zu Hause, auch in Heimen sowie in Kliniken – die komplette Versorgungssicherheit sei in Gefahr und könne in ihrer bisherigen Form nicht mehr aufrechterhalten werden.

