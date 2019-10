13:48 Uhr

Gewinnspiel: Wir suchen das beste Halloween-Kostüm der Region!

An Halloween ziehen verkleidete Kinder durch die Straßen und Erwachsene feiern als Hexen oder Zombies. Wir suchen das beste Kostüm - und verschenken einen Preis.

In der Nacht der Gespenster und Schrecken werden auch in der Region zahlreiche Menschen unterwegs sein und Halloween feiern. Kinder verkleiden sich und ziehen in der Nacht des 31. Oktobers durch die Straßen, Erwachsene feiern auf einer der zahlreichen Halloween-Partys in der Region und verwandeln sich dabei in Hexen, Vampiren, Zombies oder andere gruselige Gestalten.

Bildervoting: Wer hat das beste Halloween-Kostüm in der Region?

Wir wollen Sie an den aufwendigen Kostümen teilhaben lassen - in einem Bildervoting können unsere Nutzer über das beste Halloween-Kostüm der Region 2019 entscheiden. Das Bild, das die meisten Stimmen erhält, gewinnt. Für den Sieger gibt es einen Gutschein von "Spiel + Freizeit" in Höhe von 100 Euro - damit dürfte das nächste Kostüm für Halloween gesichert sein.

Was wir von den Teilnehmern brauchen

Teilnehmen ist ganz einfach. Über unser Upload-Tool können Sie das Bild ganz bequem hochladen. Aus den eingesendeten Fotos erstellen wir ein Bildervoting mit Fotos, über die unsere Nutzer abstimmen können. Die Bilder können ab sofort bis zum 2. November 2019 um 8 Uhr über das Upload-Tool hochgeladen werden. Das Bildervoting läuft dann vom 2. November bis zum 8. November um 18 Uhr. Anschließend werden wir das Ergebnis bekanntgeben und den Gewinner küren.

Hier geht es zum Upload-Tool des Halloween-Bildervotings und zu den Teilnahmebedingungen. Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier. (lare)

Lesen Sie dazu auch: Grusel-Datum: Was ist Halloween - und woher kommt der Brauch?

