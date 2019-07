vor 5 Min.

Gewitter, Starkregen, Hagel: Auch in der Nacht drohen der Region schwere Unwetter

Auch in der Nacht soll es in der Region Augsburg weitere Gewitter geben. Örtlich kann es dabei auch zu Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen.

Die große Hitze ist vorbei: Schwere Gewitter ziehen jetzt über Schwaben und bringen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Diese Landkreise sind betroffen.

Nach tagelanger sengender Hitze kam das Unwetter zum Wochenstart: Von Westen her zogen am Montag schwere Gewitter über Bayern auf. Ab dem Nachmittag gab es vor allem südlich der Donau Unwetterlagen mit schweren Sturmböen von über 100 km/h. Auch extrem heftiger Starkregen und Hagel gingen in vielen Orten Bayerns nieder - davor hatte zuvor noch der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt.

Auch in der Nacht zum Dienstag sind in der Region noch schwere Unwetter zu erwarten. Dabei herrscht weiterhin Gefahr durch lokal auftretenden Starkregen und größeren Hagel. Immer wieder gibt es noch einzelne Sturmböen von bis zu 70 km/h.

In ganz Schwaben muss mit einzeln auftretenden Gewitterzellen gerechnet werden. Das sind zwar flächenmäßig eher kleine Unwetterphänomene, die sich aber sehr stark auswirken, wenn sie über einzelne Orte ziehen. Dabei kann es zu extrem heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter pro Stunde kommen. Die Meteorologen rechnen in Schwaben zudem vereinzelt mit Sturmböen von bis zu 100 km/h und mit Hagelkörnern um 5 Zentimeter.

Bei Ichenhausen im Landkreis Günzburg setzte der extreme Starkregen die B16 und ein Firmengelände unter Wasser. Auch in anderen Teilen der Region liefen Keller voll. Bild: Mario Obeser

Blitz und Donner in der Region: So ist die Warnlage in Schwaben

Warnungen gelten seit 14.30 Uhr für ganz Schwaben und das angrenzende Oberbayern. In einigen Gebieten ließen die Unwetter am frühen Abend wieder nach. In anderen Landkreisen zogen am Abend erst neue Gewitter auf.

Für folgende Landkreise gelten derzeit noch Unwetterwarnungen:

- Stadt und Landkreis Augsburg (Unwetterwarnung Stufe 3)

- Landkreis Dillingen (Unwetterwarnung Stufe 3)

- Landkreis Günzburg (Unwetterwarnung Stufe 3)

- Landkreis Neu-Ulm (Unwetterwarnung Stufe 3)

- Landkreis Unterallgäu (Unwetterwarnung Stufe 3)

In diesen Landkreisen wird vor markantem Wetter gewarnt:

- Landkreis Aichach-Friedberg (markantes Wetter, Stufe 2)

- Landkreis Donau-Ries (markantes Wetter, Stufe 2)

- Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (markantes Wetter, Stufe 2)

Unwetter in Schwaben: Wasser überflutet Straßen und Keller

Schon früh am Montagnachmittag hat es im südlichen Ostallgäu zweieinhalb Stunden lang heftige Unwetter und größere Niederschläge gegeben. Zwei Angestellte befanden sich gerade alleine in den Räumen eines Geschäftes in Füssen, just als ein Blitz ins Gebäude einschlug. Beide Frauen wurden mit Schocksymptomen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Etwas später am Nachmittag erreichten die Unwetter auch Mittel- und Nordschwaben - vor allem die Region zwischen Ulm und Burgau war betroffen. Kurz aber heftig präsentierte sich das Unwetter im Landkreis Günzburg: Bei Ichenhausen sind am Nachmittag so extremer Starkregen und Hagel niedergegangen, dass die B16 komplett überflutet wurde. Auch ein angrenzendes Firmengelände war betroffen.

Kurz, aber heftig präsentierte sich das Unwetter beispielsweise im Landkreis Günzburg. Bei Ichenhausen sind am Nachmittag so extremer Starkregen und Hagel niedergegangen, dass die B16 komplett überflutet wurde. Auch ein angrenzendes Firmengelände war betroffen. Video: Mario Obeser

In Graben südlich von Augsburg schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein. Verletzt wurde dabei niemand, und auch der Schaden hält sich laut Polizei in Grenzen. Außerdem wurden im südlichen Landkreis Augsburg einzelne Keller und Straßen überflutet. Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken.

Aufgrund der Unwetterwarnung blieben der Botanische Garten und Friedhöfe in Augsburg am Montagnachmittag geschlossen. Die Stadt Augsburg hat diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen und warnt Bürger im gesamten Stadtgebiet vor herabfallenden Ästen. Die Behörden raten, sich nicht unter oder in der Nähe von Bäumen aufzuhalten.

Die extreme Wetterlage in der Region wirkte sich auch auf die Bahnstrecke Augsburg-Ulm aus. An einem Stellwerk in Gessertshausen ist am späten Nachmittag der Blitz eingeschlagen. Die Station Gessertshausen wurde bis in den Abend hinein nicht angefahren. Nur einzelne Züge fuhren zwischen Neuoffingen und Westheim. Erst gegen 19 Uhr meldete die Bahn, dass die Störung am Stellwerk behoben sei und sich die Verkehrslage wieder normalisiere.

Unwetter in Bayern: So wird das Wetter ab Dienstag

Am Dienstag gehen die Temperaturen in Bayern weiter zurück: Im Norden wird es mit 16 bis 20 Grad wieder regelrecht kühl, im restlichen Freistaat soll es laut DWD 21 bis 28 Grad geben.

Vor allem am Alpenrand und in Südbayern ist am Dienstagvormittag mit schauerartigem Regen zu rechnen. Die Niederschläge nehmen am Nachmittag aber ab, in anderen Teilen Bayerns wird es heiter bei Sonne und Wolken im Wechsel. In ganz Bayern weht ein mäßiger Nordwestwind. Nachts kühlt es auf 14 Grad ab.

Unwetter mit Starkregen: Richtig vorbereiten und Schäden beseitigen 1 / 8 Zurück Vorwärts Schwere Gewitter mit Starkregen: Wie bereitet man sich auf sie vor, und wie gehen Betroffene hinterher mit Schäden um? Experten geben Tipps.

1. Vor dem Unwetter: die richtigen Vorbereitungen treffen Hausbesitzer und Mieter sollten vor einem schweren Gewitter Elektrogeräte vom Strom nehmen oder einen Überspannungsschutz verwenden, rät der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und das Bundesumweltministerium empfehlen, Chemikalien und andere gefährliche Stoffe zum Beispiel im Keller so zu lagern, dass eindringendes Wasser sie nicht erreicht. Heizöltanks sollten an der Wand verankert sein oder mit Ballast beschwert werden.

Bewegliche Gegenstände am Haus und im Garten gilt es in Sicherheit zu bringen, wenn es kräftig donnert. Dazu gehören Gartenmöbel ebenso wie Fahrräder. Alle Fenster müssen geschlossen werden, anderenfalls kommt die Hausratversicherung nicht für mögliche Schäden an den Möbeln auf, erklärt die Verbraucherzentrale Brandenburg. Und wer im Keller eine Rückstauklappe hat, die verhindert, dass Wasser aus der Kanalisation von unten ins Haus gedrückt wird, sollte deren Funktion regelmäßig überprüfen, empfiehlt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

2. Während des Unwetters: Besondere Vorsicht auf den Straßen Autofahrer müssen sich bei Stark- und Dauerregen vor Aquaplaning in Acht nehmen. Das Auto lässt sich dann nicht mehr lenken, weil die Reifen das viele Wasser nicht mehr über ihr Profil ableiten können, erklärt der Tüv Süd. In solchen Situationen gilt: Lenkrad nicht bewegen, Tempo rausnehmen und bei Autos mit ABS nicht zu zaghaft bremsen. Erst wenn die Räder erneut Kontakt zur Straße bekommen, sollte der Fahrer wieder lenken. Kommt der Regen plötzlich oder zu stark, stellt man notfalls den Warnblinker an, fährt rechts ran und bleibt stehen.

Gefährlich sind auch Unterführungen: Wenn sich dort eine durchgängige Wasserfläche bildet, sollten Autofahrer vorher stoppen. «Denn ich kann in der Regel nicht an der Oberfläche sehen, wie tief das Wasser schon ist», erklärt Hans-Ulrich Sander vom Tüv Rheinland. Sitzt ein Autofahrer fest, heißt es: Motor ausmachen und das Auto so schnell wie möglich verlassen. Der Schlüssel sollte man stecken lassen, damit das Auto später ohne eingerastetes Lenkradschloss bewegt werden kann.

3. Nach dem Unwetter: Schäden melden und Keller trockenlegen Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen sollten Betroffene umgehend fotografieren und ihrer Versicherung melden. Hausbesitzer sind abgesichert, wenn sie neben der Wohngebäudeversicherung einen Schutz für Elementarschäden abschließen, Mieter können ihn als Zusatz zur Hausratversicherung bekommen. Defekte Gegenstände sollten Bewohner erst entsorgen, wenn sie das weitere Vorgehen mit dem Versicherer geklärt haben, erklärt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Gefahrenquellen dürfen sie aber absichern und beseitigen, damit kein weiterer Schaden entsteht.

Ist ein Keller überflutet, muss geprüft werden, ob der Strom abgestellt ist. Liegt der Stromkasten dort, wo Wasser ist, sollten Betroffene die Feuerwehr oder den Energieversorger rufen, rät das BBK. Mit dem Wasserabpumpen darf erst begonnen werden, wenn der Wasserstand außerhalb niedriger ist als im Haus, so das Bundesumweltministerium. Damit zurückbleibender Schlamm nicht zu einer schweren, festen Masse wird, wird er mit sauberem Wasser weggespritzt. Organische Materialien beginnen anderenfalls zu stinken und faulen, erklärt Werner Weigl von der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau.

Trockengeräte für den Keller lassen sich im Baumarkt leihen, für 100 bis 150 Euro gibt es aber auch geeignete Geräte für den Hausgebrauch zum Kauf. Nach einem nur kurzfristigen Hochwasser sind ein paar Tage Trockenzeit nötig, die Folgen längerer Überflutungen können einige Wochen Trockenzeit erfordern. Als trocken gilt ein Raum erst wieder, wenn ein Hygrometer etwa 60 Prozent Luftfeuchtigkeit im Raum anzeigt.

Weiterhin Waldbrandgefahr in Bayern - trotz heftiger Unwetter

Trotz Unwettern besteht in Bayern nach wie vor teils große Waldbrandgefahr. Forstministerin Michaela Kaniber warnt dringend vor Grillen, Rauchen oder offenem Feuer in Waldnähe. Der ADAC wiederum verweist auf die Gefahr von gefährlichen Rissen und Abplatzungen auf den Straßen, die durch die Hitze entstehen. Vor allem für Motorradfahrer kann das lebensgefährlich werden. Auch Autofahrern empfiehlt der Automobilklub dringend: "Zur Sicherheit runter vom Gas".

Angesichts der Abkühlung atmen auch europäische Nachbarn auf. In Frankreich hatten Temperaturen von bis zu 45,9 Grad den Menschen zugesetzt. Todeswellen wie im Jahr 2003, als über 15.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben waren, blieben aber aus. In der katalanischen Provinz Tarragona hatte ein Waldbrand über 6500 Hektar zerstört. (zian/dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen