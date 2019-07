vor 1 Min.

Gewitter, Starkregen, Hagel: Straßen und Keller in der Region überflutet

Die große Hitze ist vorbei: Am Montag zogen schwere Gewitter über Bayern - auch in der Region sind die Folgen spürbar. Diese Landkreise sind betroffen.

Nach tagelanger sengender Hitze kam das Unwetter zum Wochenstart: Von Westen her zogen schwere Gewitter über Bayern auf. Am Nachmittag gab es vor allem entlang und südlich der Donau auch Unwetterlagen mit schweren Sturmböen von über 100 km/h. Auch vor extrem heftigen Starkregen und Hagel hatte der Wetterdienst gewarnt.

Unwetter in Schwaben: Wasser überflutet Straßen und Keller

Schon am frühen Nachmittag hat es im südlichen Ostallgäu zweieinhalb Stunden lang heftige Unwetter und größere Niederschläge gegeben. Zwei Angestellte eines Geschäftes in Füssen wurden durch das Unwetter regelrecht geschockt: Sie befanden sich alleine in den Geschäftsräumen, als ein Blitz ins Gebäude einschlug. Beide Frauen wurden mit Schocksymptomen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Etwas später am Nachmittag erreichten die Unwetter auch Mittel- und Nordschwaben - vor allem die Region zwischen Ulm und Burgau war davon betroffen. Kurz, aber heftig präsentierte sich das Unwetter beispielsweise im Landkreis Günzburg. Bei Ichenhausen sind am Nachmittag so extremer Starkregen und Hagel niedergegangen, dass die B16 komplett überflutet wurde. Auch ein angrenzendes Firmengelände war betroffen.

In Graben südlich von Augsburg schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein. Verletzt wurde dabei niemand, und auch der Schaden hält sich laut Polizei in Grenzen. Außerdem wurden im südlichen Landkreis Augsburg einzelne Keller und Straßen überflutet. Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken.

Aufgrund der Unwetterwarnung blieben der Botanische Garten und Friedhöfe in Augsburg am Montagnachmittag geschlossen. Die Stadt Augsburg hat diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen und warnt Bürger im gesamten Stadtgebiet vor herabfallenden Ästen. Die Behörden raten, sich nicht unter oder in der Nähe von Bäumen aufzuhalten.

Die extreme Wetterlage in der Region wirkte sich auch auf die Bahnstrecke Augsburg-Ulm aus. An einem Stellwerk in Gessertshausen ist am späten Nachmittag der Blitz eingeschlagen. Die Station Gessertshausen wurde bis in den Abend hinein nicht angefahren. Nur einzelne Züge fuhren zwischen Neuoffingen und Westheim. Erst gegen 19 Uhr meldete die Bahn, dass die Störung am Stellwerk behoben sei und sich die Verkehrslage wieder normalisiere.

Blitz und Donner in der Region: So ist die Warnlage in Schwaben

In ganz Schwaben muss mit einzeln auftretenden Gewitterzellen gerechnet werden. Das sind zwar flächenmäßig eher kleine Unwetterphänomene, die sich aber sehr stark auswirken, wenn sie über einzelne Orte ziehen. Dabei kann es zu extrem heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter pro Stunde kommen. Die Meteorologen rechnen in Schwaben zudem vereinzelt mit Sturmböen von bis zu 100 km/h und mit Hagelkörnern um 5 Zentimeter.

Warnungen gibt es seit 14.30 Uhr für ganz Schwaben und das angrenzende Oberbayern. In einigen Gebieten lassen die Unwetter am frühen Abend wieder nach. In folgenden Landkreisen wird derzeit noch vor markantem Wetter gewarnt.

- Stadt und Landkreis Augsburg (Unwetterwarnung Stufe 2)

- Landkreis Aichach-Friedberg (Unwetterwarnung Stufe 2)

- Landkreis Donau-Ries (Unwetterwarnung Stufe 2)

- Landkreis Dillingen (Unwetterwarnung Stufe 2)

- Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Unwetterwarnung Stufe 2)

- Landkreis Ostallgäu (Unwetterwarnung Stufe 2)

Unwetter in Bayern: So wird das Wetter ab Dienstag

Auch in der Nacht zum Dienstag sind noch einzelne schwere Unwetter zu erwarten. Dabei herrscht weiterhin Gefahr durch lokal auftretenden Starkregen und größeren Hagel. Immer wieder gibt es auch einzelne Sturmböen von bis zu 70 km/h. Die Unwetterzellen lösen sich in der zweiten Nachthälfte voraussichtlich langsam auf.

Am Dienstag gehen die Temperaturen in Bayern weiter zurück: Im Norden wird es mit 16 bis 20 Grad wieder regelrecht kühl, im restlichen Freistaat soll es laut DWD 21 bis 28 Grad geben.

Vor allem am Alpenrand und in Südbayern ist am Dienstagvormittag mit schauerartigem Regen zu rechnen. Die Niederschläge nehmen am Nachmittag aber ab, in anderen Teilen Bayerns wird es heiter bei Sonne und Wolken im Wechsel. In ganz Bayern weht ein mäßiger Nordwestwind. Nachts kühlt es auf 14 Grad ab.

Weiterhin Waldbrandgefahr in Bayern - trotz heftiger Unwetter

Trotz Unwettern besteht in Bayern nach wie vor teils große Waldbrandgefahr. Forstministerin Michaela Kaniber warnt dringend vor Grillen, Rauchen oder offenem Feuer in Waldnähe. Der ADAC wiederum verweist auf die Gefahr von gefährlichen Rissen und Abplatzungen auf den Straßen, die durch die Hitze entstehen. Vor allem für Motorradfahrer kann das lebensgefährlich werden. Auch Autofahrern empfiehlt der Automobilklub dringend: "Zur Sicherheit runter vom Gas".

Angesichts der Abkühlung atmen auch europäische Nachbarn auf. In Frankreich hatten Temperaturen von bis zu 45,9 Grad den Menschen zugesetzt. Todeswellen wie im Jahr 2003, als über 15.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben waren, blieben aber aus. In der katalanischen Provinz Tarragona hatte ein Waldbrand über 6500 Hektar zerstört. (AZ/dpa)

