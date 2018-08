vor 47 Min.

Gewitter und Orkanböen: Heute Abend wird es ungemütlich Bayern

Die Hitzewelle 2018 in Deutschland könnte ziemlich ungemütlich enden. Am Donnerstagabend drohen auch in Bayern heftige Gewitter und sogar Orkanböen.

Fast drei Wochen lang hat Deutschland so kräftig wie schon lange nicht mehr geschwitzt - die Hitzewelle 2018 hat Menschen und Natur sehr viel abverlangt. Doch ab Donnerstagnacht ist erst einmal Durchatmen angesagt - wenn auch nur kurz.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, strömt am heutigen Donnerstag von Südwesten her zunächst noch einmal heiße und feuchte Luft nach Bayern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 37 Grad. Doch am Abend nähert sich von Westen her eine markante Kaltfront. Damit verbunden ist die Gefahr unwetterartiger Gewitter.

Den Wetterexperten zufolge muss bei den Gewittern in Bayern mit Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel mit einer Korngröße von drei Zentimetern, und schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Vereinzelt seien auch Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometern möglich. Erst in der zweiten Nachthälfte ziehen die Gewitter dann Richtung Osten ab.

Am Freitag ist es dann tatsächlich erst einmal zu Ende mit der Hitzewelle 2018. Die Temperaturen liegen allgemein nur noch zwischen 17 und 26 Grad, es kann immer wieder regnen. In der Früh ist es geradezu frisch mit Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad.

Am Samstag zeigt sich wieder das Wetter dann wieder etwas schöner, die Sonne ist öfter am Himmel zu sehen. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 21 Grad im höheren Allgäu und 27 Grad in Mainfranken und an der unteren Donau.

Für Sonntag erwarten die Meteorologen dann erneut steigende Temperaturen auf bis zu 31 Grad. In den Alpen wächst das Risiko von Gewittern.

Wetter-Trend: Die Temperaturen gehen wieder nach oben

Für die kommende Woche zeigt der Wetter-Trend des Deutschen Wetterdiensten im Süden Deutschlands einmal mehr sommerliche Temperaturen an. Heißester Tag könnte bei der Montag mit bis zu 33 Grad werden. (AZ)

8 Bilder Hitzewelle 2018: Das Wetter in Deutschland spielt verückt Bild: Stefan Sauer (dpa)

Themen Folgen