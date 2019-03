07:33 Uhr

Gewitter und Sturm in Bayern - Wetter am Wochenende wird ungemütlich

Schwere Sturm- und Orkanböen drohen am Donnerstag in Bayern.

Ein Sturmtief über Skandinavien beschert Bayern ungemütliches Schauerwetter. Auch am Wochenende bleibt es nasskalt - am Montag gibt es sogar Schnee.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Bayern Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Ein Sturmtief über Skandinavien bringt nasskalte Luft nach Süddeutschland.

Sturm und Regen in Bayern: Wochenende wird ungemütlich

Schon am Freitag gibt es örtlich Regen mit starkem Wind und teils auch Graupelschauern. Den Tag über bleibt es bewölkt und windig, es drohen weiterhin Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 13 Grad Celsius.

Auch am Wochenende soll das ungemütliche Wetter anhalten. Meteorologen sagen starke bis stürmische Böen von bis zu 80 Stundenkilometern aus westlicher Richtung und Gewitter voraus. Bei Höchstwerten zwischen 6 und 13 Grad gibt es erneut stürmisch auffrischenden Westwind. Die Temperaturen fallen in der Nacht zu Sonntag auf 0 bis 6 Grad. Örtlich kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen.

Am Sonntag lässt sich die Sonne kaum blicken, immer wieder ziehen Regen- und Schneeschauer über Bayern. Im Süden gibt es anhaltenden Regen. Die Temperaturen liegen am Sonntag in Bayern bei 6 bis 12 Grad. In der Nacht auf Montag sinken die Werte aber auf bis zu -1 Grad und die Schneefallgrenze sinkt auf 400 bis 500 Meter.

Zum Wochenstart bleibt das Wetter nasskalt

Auch zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter wenig freundlich. Am Montag ziehen noch häufig Schneeschauer über Bayern. Nur in den tieferen Lagen an der Donau und in Unterfranken regnet es. Vereinzelt werden die kräftigen Schauer von Graupel und Gewittern begleitet. Wo es Schauer gibt, drohen starke Sturmböen. (zian)

