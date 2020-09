vor 32 Min.

Gibt es im Allgäu am Wochenende schon den ersten Schnee?

Sylvia Socher, Wirtin der Rappenseehütte in den Oberstdorfer Bergen, beim Schneeschaufeln am 20. September 2017. Ob sie am Wochenende wohl wieder die Schneeschaufel braucht?

Plus Meteorologen sagen einen Temperatursturz voraus, in den Hochlagen im Allgäu kann es einen halben Meter Schnee geben. Wann die Allgäuer Hütten schließen.

Von Michael Munkler

Dem bisher warmen, sonnigen und trockenen September folgt am Wochenende ein massiver Temperatursturz. „Bis Donnerstag ist es mit der Mittelmeerluft noch schwülwarm und recht freundlich mit lokalen Schauern und Gewittern“, sagt Joachim Schug, Chefmeteorologe von Meteogroup. „Auf Freitag gibt es überall Gewitter und bis Sonntag wird es mit Polarluft aus Grönland regnerisch und nasskalt.“ Bis 1000 Meter herab seien Flocken möglich, meldet auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auf Alpenpässen müsse man mit schneeglatten Fahrbahnen rechnen, sagt Schug. In den Allgäuer Hochalpen könne es mehr als einen halben Meter Schnee geben. „Das wird am Wochenende also absolut kein Bergwetter.“

2002 schneite es bereits im September im Allgäu

Dass es im September schneit, ist zwar selten, aber nicht ganz ungewöhnlich. Beispielsweise hatte es am 23. September 2002 und am darauffolgenden Tag bis auf 500 Meter hinab geschneit und die Wiesn in München zeigte sich im weißen Gewand.

Trotz des erwarteten Temperatursturzes fällt der September vermutlich im Allgäu um ein bis zwei Grad wärmer als im langjährigen klimatischen Mittel aus. Der kalendarische Herbstbeginn ist am 22. September um 15.30 Uhr. An diesem Datum sind Tag und Nacht gleich lang. Die Tage werden kürzer bis zur Wintersonnenwende und dem kalendarischen Winterbeginn am 21. Dezember.

Die Wirtsleute der hoch gelegenen Alpenvereinshütten in den Allgäuer Alpen bereiten sich bereits auf das Saisonende vor.

Ersten Hütten schließen Anfang Oktober

Die ersten Unterkunftshäuser schließen Anfang Oktober. Wegen der Corona-Epidemie konnten die Hütten des Deutschen Alpenvereins ihre Kapazitäten nur zu 25 bis 40 Prozent auslasten, berichtet Alpenvereinspressesprecher Thomas Bucher. Modernere Hütten mit vielen kleinen Übernachtungseinheiten konnten wegen der vorgeschriebenen Abstände eine bessere Auslastung vornehmen als Unterkunftshäuser mit größeren Matratzenlagern. Die Hüttenwirte hätten „mit viel Kreativität“ das beste aus der schwierigen Situation gemacht, heißt es in einer ersten Bilanz des Bergsommers vom Alpenverein: „Unterm Strich kamen vor allem jene Hütten gut durch den Sommer, die hauptsächlich von Tagesgästen besucht werden.“

Übernachtungsgäste auf Berghütten mussten sich auf neue Bestimmungen einstellen

Auch die Übernachtungsgäste unter den Bergwanderern mussten sich auf neue Bestimmungen in den bayerischen und österreichischen Alpen einstellen. So ist es nach wie vor notwendig, einen eigenen Schlafsack und gegebenenfalls ein Kopfkissen mitzubringen. Der sonst übliche Hüttenschlafsack reicht nicht aus. Auch gilt nach wie vor eine Reservierungspflicht auf Alpenvereinshütten. „Die Wanderer freuen sich, wenn sie einen der wenigen Schlafplätze ergattern“, berichtet Hüttenwirtin Sylvia Socher von der Rappenseehütte in den Oberstdorfer Bergen.

Der Ansturm auf die Berge nach dem Corona-Lockdown und die eingeschränkten Übernachtungsgelegenheiten auf den Hütten verschärften ein Problem, dass es in den bayerischen Alpen bereits seit Jahren gibt: Immer mehr Menschen wollen offensichtlich in den Bergen übernachten oder biwakieren, was aber in Landschafts- und Naturschutzgebieten generell verboten ist. Vor allem verschiedene, in den sozialen Netzwerken propagierte Bergseen entwickelten sich zur nächtlichen Partymeile. Besonders beliebt war heuer offensichtlich der Gaisalpsee bei Oberstdorf.

Die Schließzeiten der Hütten

Hermann-von-Barth-Hütte: 27. September

Mindelheimer Hütte: 3. Oktober

Enzianhütte: 4. Oktober

Waltenbergerhaus: 4. Oktober

Rappenseehütte: 4. Oktober

Kemptner Hütte: 4. Oktober

Widdersteinhütte: 11. Oktober

Prinz-Luitpold-Haus: 11. Oktober

Fiderepasshütte: 18. Oktober

Gimpelhaus: 18. Oktober

Otto-May-Hütte: voraussichtlich Mitte Oktober

Staufner Haus: 24. Oktober

Edmund-Probst-Haus: wegen Umbauarbeiten bereits geschlossen

Die Winterräume der Alpenvereinshütten in Bayern sind zwar geöffnet, allerdings gibt es keine Decken und kein Kochmaterial. Geplante Übernachtungen sind dort wegen Corona laut DAV „nicht möglich“.

