Glätte und Schnee: Kommt der große Wintereinbruch?

Das Wetter in Schwaben ist seit Tagen trüb und wechselhaft. Der Meteorologe Jürgen Schmidt sagt: "Die Temperaturen sinken weiter". Kommt nun noch Schnee dazu?

Von Stefanie Gronostay

Der Blick aus dem Fenster offenbarte in den vergangenen Tagen im Raum Augsburg nichts Gutes: Der Himmel zeigte sich in einer grauen Einheitsfarbe und noch ist es regnerisch. Kommt nun am Wochenende auch noch Schnee dazu? "Die eine oder andere Flocke ist auch im Raum Augsburg nicht auszuschließen", sagt der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor. "Doch mit einem größeren Wintereinbruch rechne ich nicht."

Autofahrer aufgepasst: Glatte Straßen und Scheibe kratzen

Der November begann mild - "zu mild für diese Jahreszeit", sagt Schmidt. Kalte Luft aus Island sorgte dafür, dass die Temperaturen zuletzt sanken. "Es wird in den nächsten Tagen noch kälter werden", sagt der Diplom-Meteorologe. Für Samstag werden sechs Grad erwartet, am Sonntag werde es mit vier Grad nochmals kälter. "Nachts sinken die Temperaturen auf null Grad", sagt Schmidt. Autofahrer müssten sich darauf einstellen, ihre Scheiben zu kratzen. Auch auf den Straßen sei mit Glätte zu rechnen. "Wer jetzt noch keine Winterreifen drauf hat, sollte sich schnellstmöglich darum kümmern", sagt Schmidt.

Über 700 Meter kann der erste Schnee fallen

Denn neben den kalten Temperaturen kann es auch zu Niederschlag kommen. "Im Moment ist wenig Regen angesagt, aber das kann sich auch noch ändern", prognostiziert Schmidt. Wenn es regne, können in Augsburg möglicherweise auch einzelne Schneeflocken mit runter kommen. Oberhalb von 700 Meter sieht die Lage anders aus. Der Deutsche Wetterdienst sagt dort für Samstag Schnee beziehungsweise Schneeregen an. Im Allgäu und in den Alpen kann es am Wochenende also durchaus winterlich werden.

"Der goldene Herbst ist damit endgültig vorbei", sagt Schmidt. Zumindest die längeren Wärmephasen. "Die Sonne steht generell tief", sagt Schmidt. Durch die wenigen Sonnenstunden würde sich die Luft nicht so stark erwärmen. Zudem könne es durchaus noch kälter werden. "In Skandinavien liegt bereits sehr kalte Luft vor", sagt der Meteorologe. So seien die Temperaturen in Lappland nachts bereits auf minus 20 Grad gesunken. "Nördlicher Wind könnte diese Luft auch zu uns bringen", sagt Schmidt. Diese Temperaturen seien nach Angaben des Meteorologen aber durchaus normal für den November.

