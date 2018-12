20.12.2018

Göttlicher Märchenkönig Bayern

Unbekanntes Bild von Ludwig II.

Wer geglaubt hätte, über König Ludwig II. sei schon alles bekannt, wird wieder einmal eines Besseren belehrt. Ein bisher unbekanntes Original-Bildnis zur Geburt des Monarchen im August 1845 wird nun in einem Buch beleuchtet. Die Geburt Ludwigs löste damals nämlich eine solche Begeisterung aus, dass der Maler Franz Xaver Nachtmann, als Künstler dem Hause Wittelsbach verbunden, zum Pinsel griff und die Geburt einer religiösen Überhöhung gleich für die Nachwelt festhielt. In die Kulisse eines gotischen Zimmers mit rotem Vorhang samt bayerischem Rautenwappen darauf stellt er zwei blond gelockte Engel in hellrosa Gewändern. In ihren Händen halten sie den Neugeborenen von Rosen umkränzt, um ihn in eine prächtige Wiege zu betten. Der Gedanke ans Christkind liegt nahe.

Das Bild galt lange Zeit als verschollen. Erst als es das Diözesanmuseum München und Freising erwarb, rückte es wieder ins Licht der Öffentlichkeit. (kna)

