"Gott sei Dank darf man wieder": Friseure in Bayern öffnen

Plus Seit Montag haben in Bayern wieder die Friseure geöffnet. In Rain und Wertingen wurden bereits die ersten Kunden bedient. Das sind die Reaktionen.

Von Andreas Dengler

Endlich sind wieder die Haare geschnitten. Mit dem neuen Style kommt nach dem langen Lockdown ein Stück Lebensfreude zurück. In ganz Bayern heißt es seit Montag wieder waschen, schneiden, legen. Und das, obwohl vielerorts die Salons am Montag normalerweise geschlossen bleiben. Nur mit Termin und mit Maske wurden die Kunden bedient. "Man merkt, dass sich die Leute freuen, wieder arbeiten zu dürfen", sagt Hubert Bissinger aus Pöttmes-Reicherstein. Der 60-jährige Mann gehörte zu den ersten Kunden nach dem Lockdown im Salon Zeitlmann in Rain.

Nach Corona-Lockdown: Friseure in Bayern öffnen wieder

Vor allem Männer suchten bereits am Vormittag einen Friseur auf. Einer dieser Männer ist Manfred Fieger aus Rain-Staudheim. "Endlich sind die Haare geschnitten. Jetzt hängt nichts mehr rum", sagt er und deutet an seine Schläfen. "Jetzt bin ich wieder glücklich." Selbst Hand anlegen wollte Fieger während des Lockdowns nicht. Sobald bekannt wurde, dass die Salons wieder öffnen, machte er einen Termin aus.

Sein Kopf fühle sich gleich wieder viel leichter an, sagt Rudi Hirschbeck aus Genderkingen. Der 69-jährige Mann ließ sich am Montag nach drei Monaten endlich wieder die Haare schneiden. "Die Vorkehrungen sind perfekt und das Personal sehr vorsichtig", lobt Hirschbeck den Salon Haardesign in Rain.

In Rain und Wertingen werden die ersten Kundinnen frisiert

Severina Freiesleben aus Thierhaupten war eine der ersten Kundinnen im Salon Zeitlmann. Die 30-jährige Frau ließ sich ihren Ansatz nachfärben und die Haare schneiden. "Ich fühle mich wie neu geboren", sagt die Frau nach der knapp dreistündigen Behandlung. Monika Remschnigg aus Wertingen will in Zukunft ihre Haare länger tragen. Während des Lockdowns seien ihre Haare gewachsen und sie habe für die längeren Haare viele Komplimente erhalten, erklärt sie. Im Salon Haarkosmetik Sieglinde in Wertingen ließ sich Remschnigg dennoch einen neuen Schnitt verpassen, nur eben nicht mehr so kurz wie früher. "Ich bin froh, dass ich mir die Farbe vor Corona schon rauswachsen ließ." So musste sie sich jetzt nicht über einen Ansatz ärgern.

Im Salon von Helmut Dunkl in Wertingen erhielt Hildegard Waldmann nur eine leichte Tönung. Denn seit dem ersten Lockdown sei sie dabei, sich die Haarfarbe rauswachsen zu lassen. Unter ihrer Lockdown-Frisur hatte sie aber nicht gelitten. "Ich hatte mich daran gewöhnt", sagt Waldmann. Aber wenn wieder alles frisch ist, sei es schon viel angenehmer, sagt sie und verlässt lächelnd den Salon. Unter der Maske von Claudia Heim versteckt sich ebenfalls ein Lächeln, wenn sie den Wertinger Salon Velly Coiffure verlässt. Die 56-jährige aus Welden ließ sich dort die Haare färben und schneiden. "Gott sei Dank darf man wieder", sagt sie und ist mit der neuen Frisur schon weg.

